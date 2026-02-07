Quini 6
Separador
Regionales

A Todo Pulmón tendrá un cierre histórico en el aniversario de Santa Isabel

Publicado el
A Todo Pulmón tendrá un cierre histórico en el aniversario de Santa Isabel

Este domingo 8 de febrero, la localidad celebrará 118 años de su fundación con una jornada que combinará homenaje, desfile y el capítulo final de la 25ª edición de la Fiesta Provincial de la Diversidad Musical. El encuentro comenzará a las 19.30 en el mojón fundacional, desde donde el público marchará hacia el predio 8 de Febrero para vivir la última luna del festival.

La programación artística propone una despedida de alto impacto. El cierre estará a cargo de Ahyre y Tru-la-lá, en una noche que reunirá además al Ballet Apertura ATP, +30, Los Mackay y la Marrupeña.

A Todo Pulmón tendrá un cierre histórico en el aniversario de Santa Isabel

AHYRE.

Se espera la llegada de miles de personas de toda la región para compartir música en vivo, danza y el clima festivo que caracteriza a este evento, ya instalado como uno de los más convocantes del sur santafesino.

“Estamos haciendo historia, y este cierre es un momento que quedará grabado en la memoria de todos”, expresó el intendente Pablo Giorgis. “La pasión y la energía de nuestro pueblo es lo que hace que A Todo Pulmón sea un festival único”.

A Todo Pulmón tendrá un cierre histórico en el aniversario de Santa Isabel

Tru-la-la.

Con entrada libre y gratuita, habrá más de 150 artesanos y un buffet variado a precios populares a cargo del Hospital Miguel Rueda, en una celebración donde el cumpleaños de la comunidad y el final del festival se funden en un mismo abrazo popular.

Secciones relacionadas:, , , ,

Noticias recomendadas

Últimas noticias

Subir