A Todo Pulmón tendrá un cierre histórico en el aniversario de Santa Isabel

Este domingo 8 de febrero, la localidad celebrará 118 años de su fundación con una jornada que combinará homenaje, desfile y el capítulo final de la 25ª edición de la Fiesta Provincial de la Diversidad Musical. El encuentro comenzará a las 19.30 en el mojón fundacional, desde donde el público marchará hacia el predio 8 de Febrero para vivir la última luna del festival.

La programación artística propone una despedida de alto impacto. El cierre estará a cargo de Ahyre y Tru-la-lá, en una noche que reunirá además al Ballet Apertura ATP, +30, Los Mackay y la Marrupeña.

Se espera la llegada de miles de personas de toda la región para compartir música en vivo, danza y el clima festivo que caracteriza a este evento, ya instalado como uno de los más convocantes del sur santafesino.

“Estamos haciendo historia, y este cierre es un momento que quedará grabado en la memoria de todos”, expresó el intendente Pablo Giorgis. “La pasión y la energía de nuestro pueblo es lo que hace que A Todo Pulmón sea un festival único”.

Con entrada libre y gratuita, habrá más de 150 artesanos y un buffet variado a precios populares a cargo del Hospital Miguel Rueda, en una celebración donde el cumpleaños de la comunidad y el final del festival se funden en un mismo abrazo popular.