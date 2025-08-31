Fuego
Separador
Provinciales

Refuerzan la asistencia en rutas provinciales y nacionales tras las intensas lluvias

Publicado el
Refuerzan la asistencia en rutas provinciales y nacionales tras las intensas lluvias

El Gobierno de Santa Fe refuerza la asistencia a las localidades afectadas y mantiene controles en rutas provinciales y nacionales, algunas con desvíos por cortes totales o parciales.

La Provincia de Santa Fe sostiene un operativo permanente de control y asistencia frente a las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Funcionarios de la Secretaría de Protección Civil, junto a técnicos de Recursos Hídricos, recorren las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y apoyar a las localidades más comprometidas.


Los equipos de distintos ministerios, coordinados por la Secretaría de Protección Civil y Recursos Hídricos, trabajan en las zonas de mayor riesgo. Aunque no se reportaron daños en cascos urbanos, las precipitaciones provocaron cortes totales y desvíos en varias rutas provinciales y nacionales.

El director de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, indicó que, hasta el momento, no se registran afectaciones en las áreas urbanas, aunque sí anegamientos e inconvenientes viales. Explicó además que en San José de la Esquina se produjo el desborde del río Carcarañá, lo que afectó instalaciones del balneario y a familias ribereñas. En Carcarañá quedó interrumpido el paso por el puente de la Ruta 9 y en Irigoyen la Ruta 41 se mantiene cortada por el desborde de un canal.

Estado de rutas

Por la tarde, la situación en las diferentes rutas es la siguiente:

  • RN 33: Corte total entre Zavalla y Casilda. El tránsito hacia el sur se desvía por RN A012 y hacia el norte por RP 26s.
  • RN 9 vieja: Corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba.
  • RN 11: Corte en la intersección con RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.
  • RP 14: Circulación con precaución en María Teresa.
  • RN 8: Circulación con precaución en la curva Pastorino de Venado Tuerto.
  • RN 34: Corte total entre San Genaro y Totoras. Desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65.
  • RP 15: Corte total en la intersección con Autopista Rosario–Córdoba, sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

La Secretaría de Protección Civil, en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos de control, mantiene un seguimiento en tiempo real de la situación, refuerza la asistencia a municipios y comunas y busca garantizar la seguridad de los vecinos, además de minimizar las consecuencias de las intensas precipitaciones.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.3K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.2K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

6.0K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.7K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Subir