Refuerzan la asistencia en rutas provinciales y nacionales tras las intensas lluvias

El Gobierno de Santa Fe refuerza la asistencia a las localidades afectadas y mantiene controles en rutas provinciales y nacionales, algunas con desvíos por cortes totales o parciales.

La Provincia de Santa Fe sostiene un operativo permanente de control y asistencia frente a las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Funcionarios de la Secretaría de Protección Civil, junto a técnicos de Recursos Hídricos, recorren las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y apoyar a las localidades más comprometidas.



Los equipos de distintos ministerios, coordinados por la Secretaría de Protección Civil y Recursos Hídricos, trabajan en las zonas de mayor riesgo. Aunque no se reportaron daños en cascos urbanos, las precipitaciones provocaron cortes totales y desvíos en varias rutas provinciales y nacionales.

El director de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, indicó que, hasta el momento, no se registran afectaciones en las áreas urbanas, aunque sí anegamientos e inconvenientes viales. Explicó además que en San José de la Esquina se produjo el desborde del río Carcarañá, lo que afectó instalaciones del balneario y a familias ribereñas. En Carcarañá quedó interrumpido el paso por el puente de la Ruta 9 y en Irigoyen la Ruta 41 se mantiene cortada por el desborde de un canal.

Estado de rutas

Por la tarde, la situación en las diferentes rutas es la siguiente:

RN 33: Corte total entre Zavalla y Casilda. El tránsito hacia el sur se desvía por RN A012 y hacia el norte por RP 26s.

Corte total entre Zavalla y Casilda. El tránsito hacia el sur se desvía por RN A012 y hacia el norte por RP 26s. RN 9 vieja: Corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba.

Corte total entre Armstrong y Carcarañá. Desvíos por Autopista Rosario–Córdoba. RN 11: Corte en la intersección con RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

Corte en la intersección con RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen. RP 14: Circulación con precaución en María Teresa.

Circulación con precaución en María Teresa. RN 8: Circulación con precaución en la curva Pastorino de Venado Tuerto.

Circulación con precaución en la curva Pastorino de Venado Tuerto. RN 34: Corte total entre San Genaro y Totoras. Desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65.

Corte total entre San Genaro y Totoras. Desvíos hacia el norte por RP 91 y hacia el sur por RP 65. RP 15: Corte total en la intersección con Autopista Rosario–Córdoba, sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

La Secretaría de Protección Civil, en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos de control, mantiene un seguimiento en tiempo real de la situación, refuerza la asistencia a municipios y comunas y busca garantizar la seguridad de los vecinos, además de minimizar las consecuencias de las intensas precipitaciones.