Pullaro y Scaglia inauguraron obras viales en una amplia zona del sur provincial

Se trata de la pavimentación de un tramo de la RP N° 10-s, y repavimentaciones, accesos, tercer carril y duplicación de calzada en diferentes puntos de la RP N° 90 en el marco del programa Ruta Segura. Las tareas benefician a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda (departamento Constitución) y Carreras (departamento General López).

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, inauguró una serie de obras viales (pavimentación, repavimentaciones, accesos, tercer carril y duplicación de calzada) en el sur de la provincia que benefician a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda (en el departamento Constitución) y Carreras (departamento General López).

Una de las obras fue la pavimentación de la Ruta Provincial 10-s, en el tramo de 7.413 metros que une a la RP N° 21 con la RN N° 9, tareas que incluyeron el acceso a Theobald, la extensión de banquinas de la RP N° 21, el camino a Centro Bíblico y el desvío para tránsito pesado. Esta “es una ruta que llevó mucho tiempo poder llevarla adelante, con una inversión de más de 15.000 millones de pesos que nos permite la conexión entre Theobald, Villa Constitución y la Ruta 21”, dijo el mandatario santafesino durante el acto realizado en Theobald.



Luego, Pullaro destacó que esta es “otra obra más que llevamos adelante en este concepto de que la provincia se tiene que desarrollar, que le tiene que dar a las localidades pequeñas y a las ciudades intermedias las mismas posibilidades que tienen las grandes ciudades para poder crecer y generar trabajo”, y afirmó que “aquí la vida va a cambiar porque van a tener muchas más posibilidades, y eso también va a generar mucho crecimiento toda la región”.

Ruta 90

Posteriormente, las autoridades inauguraron el acceso a Sargento Cabral, una de las obras que se llevaron adelante en un tramo de la RP N° 90 en el marco del programa Ruta Segura. Allí, Pullaro expresó que “es muy lindo cortar las cintas cuando uno puede cumplirle a las comunidades que nos acompañaron hace tiempo con el voto”, y recordó que “yo transité esta ruta yendo a mi pueblo (Hughes) y viniendo a Rosario, y había que hacerla porque no estaba en buen estado. Hubo una decisión política de llevar adelante la obra, también con los accesos a las localidades”.



Al respecto, el gobernador remarcó que “esta es una de las 1.800 obras que estamos llevando adelante en la provincia. Lo estamos haciendo en el momento más difícil de la República Argentina, cuando las provincias y la Nación cortaron las obras, pero nosotros administrando bien, habiendo bajado el gasto público, siendo muy correctos, honestos y austeros, estamos logrando hacer que la provincia avance muchísimo”, y aseguró que “tenemos muchos proyectos para hacer, que tienen que ver con el enfoque del desarrollo productivo, lograr generar empleo y trabajo para Santa Fe”.

En el mismo sentido, Scaglia manifestó que la provincia “hoy es una contracara del gobierno nacional y del kirchnerismo, porque el kirchnerismo se robó la obra pública y La Libertad Avanza tomó la decisión de no hacer nada. Pero Santa Fe entendió que el camino era ordenar los recursos y hacer obra pública con transparencia, con cero corrupción, y con tiempos, para que la gente sepa cuándo empieza y cuándo termina una obra”.

Las obras

Los trabajos se desarrollaron a lo largo de 102 kilómetros de la RP N° 90, entre Villa Constitución y Carreras, con la construcción de terceros carriles para sobrepaso, la duplicación de calzada en el acceso a Villa Constitución, la construcción de banquinas pavimentadas y la repavimentación de la calzada existente, tareas que benefician también a las localidades de Empalme Villa Consitución, Godoy, Coronel Bogado, J.B. Molina, Cepeda, Cañada Rica, Máximo Paz y Alcorta.

En Rueda se repavimentó el acceso a la localidad (en un tramo de 2 km); mientras que en Villa Constitución se duplicó la calzada (350 metros) sobre la RP Nº90 a la altura de la avenida Teniente Ramos (por donde desvía el tránsito pesado hacia el puerto), para mitigar congestionamientos y complicaciones con el tránsito.