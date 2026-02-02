Pullaro recorrió localidades de los departamentos General López y Caseros

El gobernador visitó Venado Tuerto, Cafferata, Cañada de Ucle, Carmen, Villada y Sanford. Aseguró que “costó mucho ordenar las cuentas de la Provincia” y sostuvo que comienza una etapa en la que se verán con mayor claridad las obras públicas en el territorio. También habló de la baja de la edad de imputabilidad: “Se tiene que terminar la mirada garantista que a los violentos y a los delincuentes los tiene como víctimas y no como victimarios de la sociedad”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este lunes las localidades de Venado Tuerto, Cafferata, Cañada de Ucle y Carmen -del departamento General López- y Villada y Sanford -del departamento Caseros-.



En ese marco, el mandatario -acompañado entre otros por los ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y de Salud, Silvia Ciancio- señaló que “queremos seguir trabajando con una política de cercanía, pero también de respuestas concretas. Nos costó mucho ordenar las cuentas de la Provincia de Santa Fe y ahora se viene una etapa en la que se van a empezar a visualizar las obras”.

Y añadió: “En estas localidades tenemos intervenciones muy importantes, como la Ruta 96 y la circunvalación de Venado Tuerto, que unirá San Eduardo con Miguel Torres y permitirá descomprimir significativamente el tránsito de la Ruta 33. Luego avanzaremos sobre la Ruta 14 con medidas y obras que mejorarán la circulación desde el sur”.

Sobre el equipamiento policial, Pullaro detalló que “ya compramos 2.600 móviles. Lo máximo que se había adquirido en un solo año eran 400, cuando fui ministro de Seguridad. Hemos invertido fuerte: primero en móviles, equipamiento, uniformes y armamento; luego en nuevas estructuras policiales en las grandes ciudades y en nuevos edificios. También hicimos una inversión histórica en el servicio penitenciario: lo que se construyó en cien años de celdas, lo estamos realizando en dos años y medio. A esto se suma tecnología para enfrentar el delito con mayor eficacia”.

En esa línea, remarcó que “Santa Fe llegó a tener la tasa de violencia más alta del país y, sin embargo, 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia. Logramos llevar los indicadores a parámetros más normales, algo que muchos creían imposible. Nuestro desafío es consolidar y seguir mejorando estos resultados todos los días”.

Bajar la edad de imputabilidad

Consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal, el gobernador sostuvo: “Hace siete u ocho años ya lo planteaba con mucha fuerza cuando era ministro de Seguridad. El Estado tiene un problema muy grave con los delitos cometidos por menores y con un régimen de imputabilidad que no le brinda herramientas para privarlos de la libertad”.

Y agregó: “Lo planteé con firmeza tras el caso de Juan Cruz Ibáñez y también antes. Luego, el asesinato de Jeremías Monzón -por su brutalidad y sus características- volvió a poner en evidencia un problema estructural que los legisladores deben revisar: no solo la baja de la edad de imputabilidad, sino también qué hacer con los inimputables, ya que hoy el Estado no puede privarlos de la libertad”.

“Actualizar estas normas es imprescindible para la Argentina actual. Se tiene que terminar esa mirada garantista que presenta a los violentos y a los delincuentes como víctimas y no como victimarios de la sociedad”, concluyó.

Detalles de la recorrida

La agenda del gobernador comenzó en Venado Tuerto, donde trabajó sobre un plan de obras públicas para la ciudad. En Cafferata, anunció inversiones en el marco del Programa Caminos Productivos y entregó aportes del Programa de Obras Urbanas (POU). En Cañada de Ucle, visitó la obra de restauración de la Estación del Ferrocarril, financiada con fondos del POU. Los trabajos incluyeron la renovación completa de la instalación eléctrica, restauración de aberturas originales, revoques interiores, cielorrasos y pintura general. Estas mejoras permitirán habilitar tres salones de usos múltiples con áreas de servicio para talleres, cursos, charlas y actividades culturales y sociales. Además en Villada, estaba prevista el anunció de la construcción de un playón deportivo con obras complementarias.

En Sanford, recorrió el club local y firmó un convenio para obras de bacheo en el marco del POU. Finalmente, en Carmen, hizo entrega de un patrullero para reforzar la seguridad local.

Acompañaron al gobernador, además de los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Salud Silvia Ciancio, la senadora por General López, Leticia Di Gregorio; el senador por Caseros, Eduardo Rosconi; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y los presidentes comunales de Cafferata (Joan Franco Stramesi), Cañada de Ucle (Orlando Pruzzo), Carmen (Walter Czelada), Villada (Diego Dealbera) y Sanford (Marco Zaninovic), entre otras autoridades.