Provincia licitó la reconstrucción de la Comisaría de Menores de Venado Tuerto

El Gobierno Provincial de Maximiliano Pullaro llevó adelante la licitación para la reconstrucción del centro de alojamiento transitorio para menores en Venado Tuerto, una obra vinculada a seguridad que se ejecutará en el barrio Cayetano Silva, en el predio ubicado en la esquina de Matheu y Santiago del Estero, donde funcionó años atrás la antigua comisaría de menores.

El acto se realizó este viernes 10 de abril y fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente interino Juan Ignacio Pellegrini; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; los diputados provinciales Rosana Bellatti y Leo Calaianov; además de concejales, funcionarios provinciales y representantes de fuerzas de seguridad.

Durante la apertura, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que “consideramos fundamental que la Provincia pueda reconstruir esta comisaría que estará en consonancia con el cambio de la ley penal juvenil”, y agregó que “al bajarse la edad de imputabilidad, nos hemos propuesto contar con más infraestructura de detención donde puedan alojarse transitoriamente aquellos menores que cometen delitos”.

Enrico señaló además que “durante muchos años este lugar estuvo abandonado y sin una función clara, y hoy estamos dando un paso concreto para recuperarlo con una obra que responde a una necesidad actual del sistema de seguridad”, y remarcó que “este tipo de intervenciones forman parte de una política más amplia de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que busca fortalecer la presencia del Estado con infraestructura adecuada en todo el territorio”.

En ese sentido, sostuvo que “no alcanza solo con leyes o con decisiones administrativas, sino que es necesario acompañar esos cambios con espacios físicos preparados, que cumplan con condiciones de seguridad, control y también con criterios básicos de habitabilidad”, y añadió que “esta obra apunta justamente a eso, a generar un ámbito adecuado para el alojamiento transitorio y el trabajo de las distintas áreas que intervienen”.

Recuperar y poner en valor

Por su parte el intendente interino Juan Ignacio Pellegrini remarcó la importancia de la obra al señalar que “es otra intervención en un punto de la ciudad que durante muchos años estuvo abandonado y que hoy empieza a transformarse a partir de una decisión del Gobierno provincial”, y agregó que “la seguridad también se construye con infraestructura, pero además con un trabajo articulado entre distintas áreas para acompañar procesos de reinserción”.

En ese sentido, planteó que “este espacio viene a dar respuesta a una necesidad concreta, no solo desde lo edilicio, sino también desde el abordaje integral de los menores en conflicto con la ley, articulando con desarrollo humano y otras áreas del Estado”.

Luego, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el avance del proyecto y sostuvo que “esta obra responde a una demanda concreta que veníamos planteando para el sur santafesino, con la necesidad de contar con espacios adecuados para intervenir en situaciones complejas vinculadas a menores”. Además, agregó que “no se trata solo de un edificio, sino de generar condiciones para que el Estado pueda actuar de manera ordenada, con herramientas y con presencia en el territorio”.

En esa línea, la legisladora remarcó que “la articulación entre el Ministerio de Seguridad, Obras Públicas y los gobiernos locales es clave para que estas decisiones se concreten, y que Venado Tuerto siga sumando infraestructura que acompañe el crecimiento de la ciudad y mejore la respuesta ante este tipo de problemáticas”.

Sobre la reconstrucción

La obra contempla la construcción de un nuevo edificio en el mismo predio donde funcionaba el antiguo centro, que fue cerrado hace más de 15 años por su estado de deterioro. El proyecto prevé una superficie cubierta de 670 m² y una superficie abierta de 1050 m², en el marco de una intervención total de 1.720 m² . El diseño incluye distintos sectores funcionales organizados según criterios de uso, seguridad y habitabilidad.

En planta baja se dispondrán el hall de ingreso, sector administrativo, cocina y comedor para el personal. En planta alta se ubicarán espacios destinados al personal de guardia, con sala de estar y dormitorio.

El área destinada al alojamiento de menores contará con cinco celdas con capacidad para dos personas cada una, un SUM, dos aulas-taller y un espacio de atención médica. El edificio será ejecutado íntegramente en hormigón armado, con terminaciones exteriores en ladrillo visto y la incorporación de todos los servicios necesarios para su funcionamiento.

Oferentes

En la licitación se presentaron nueve ofertas: MT SRL cotizó $1.722.000.000; Construcciones 3 SRL, $2.370.000.000; RF Construcciones SRL, $2.451.000.000; ICA SRL, $1.749.000.000; AI Servicio SRL, $1.991.000.000; SYD SRL, $1.636.000.000; Risso Rimoldi SRL, $2.199.000.000; Coirini SA, $1.990.000.000; y Capaze SRL, $1.830.000.000, en todos los casos con redondeo conforme al Memo N° 02/25, con un presupuesto oficial fijado en $1.636.000.000 y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.