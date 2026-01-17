Para estudiantes y docentes: Abre la inscripción al Boleto Educativo 2026

Desde el lunes 19 de enero quedará habilitada la inscripción al Boleto Educativo correspondiente al ciclo lectivo 2026, un programa que permite a estudiantes y docentes de todos los niveles acceder al transporte urbano e interurbano sin costo en la provincia de Santa Fe.

El beneficio, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, estará disponible para su uso a partir del inicio de las clases, previsto entre febrero y marzo, y requiere un trámite de reinscripción anual, incluso para quienes ya lo utilizaron en años anteriores. Durante el receso escolar el boleto se suspende, por lo que la actualización de los datos resulta indispensable para reactivar el beneficio antes del comienzo del ciclo lectivo.

El período de inscripción se extenderá hasta el 31 de mayo y se realizará de manera completamente digital. Las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial del programa o utilizar la aplicación móvil Boleto Educativo. Como requisito previo, es necesario contar con un usuario activo en el sistema ID Ciudadana de la Provincia.

Una vez aprobada la solicitud, el paso final será la activación del beneficio, que podrá realizarse en una terminal SUBE o a través de un teléfono celular con tecnología NFC. Cumplido este procedimiento, el Boleto Educativo quedará habilitado para su uso en los servicios de transporte autorizados en todo el territorio provincial.

El programa busca garantizar el acceso a la educación mediante la reducción de los costos de traslado, especialmente en un contexto donde el transporte representa un gasto significativo para miles de familias santafesinas.