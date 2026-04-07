Obras hídricas: La Provincia invierte más de $900 millones para reducir el impacto de lluvias en el sur santafesino

Las intervenciones se ejecutan en seis localidades de los departamentos General López y Caseros con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, prevenir inundaciones y proteger la producción. Incluyen limpieza de canales, alcantarillas, laminadores y obras de drenaje.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con un conjunto de obras hídricas en el sur provincial con el objetivo de reducir el impacto de lluvias intensas, mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en zonas urbanas y rurales. Las intervenciones, que demandan una inversión superior a los 900 millones de pesos, benefician a seis localidades de los departamentos General López y Caseros: María Teresa, Sanford, Christophersen, Teodelina, Godeken y La Chispa.

Las tareas se ejecutan tras las abundantes precipitaciones registradas en septiembre del año pasado, que provocaron anegamientos y complicaciones en distintas localidades del sur santafesino. En este contexto, el plan de obras apunta a fortalecer los sistemas hídricos y disminuir el riesgo ante nuevos eventos climáticos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que el objetivo es sostener la inversión en infraestructura para prevenir inundaciones y proteger las economías regionales. “Con el gobernador Maximiliano Pullaro al frente del plan de obra pública más ambicioso en la historia santafesina, desde el Gobierno Provincial seguimos invirtiendo en obras importantes para prevenir inundaciones y cuidar la producción”, aseguró.

El funcionario recordó que el sur provincial fue una de las zonas más afectadas por las lluvias del último año y remarcó la prioridad de estas intervenciones. “El sur provincial fue uno de los sectores más afectados por las lluvias durante el año pasado. Para nuestro gobernador Maximiliano Pullaro proteger a las localidades y disminuir el riesgo hídrico es una prioridad”, afirmó.

Además, explicó que se aprovecha la temporada de menor cantidad de precipitaciones para acelerar los trabajos: “Estamos aprovechando esta época de pocas lluvias para avanzar en las tareas de limpieza de canales, ejecución de alcantarillas y obras que ayuden a mejorar los escurrimientos y evitar anegamientos. Entre los dos departamentos, además de las obras de emergencia, llevamos ejecutadas más de 50 obras”.

Por su parte, desde la Secretaría de Recursos Hídricos se brindaron precisiones sobre el avance de las intervenciones. El titular del área indicó que durante el año se lograron finalizar varias obras y avanzar en nuevos frentes de trabajo: “En lo que vamos del año pudimos finalizar las obras en Godeken – La Chispa y en Christophersen, y paralelamente comenzamos en Sanford y continuamos con los trabajos en María Teresa y Teodelina”.

Obras clave para la producción y la transitabilidad

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos detallaron que en Sanford comenzaron las tareas para el reemplazo de dos alcantarillas sobre el canal Candelaria, luego de que una de ellas colapsara durante las últimas precipitaciones y afectara la circulación en la zona. En paralelo, junto a la comuna se avanza en la excavación para instalar una nueva alcantarilla de módulos de hormigón premoldeados de dos metros de alto por diez metros de ancho, que permitirá garantizar la transitabilidad de los caminos rurales.

En Teodelina, las intervenciones se concentran en el Camino El Girard, donde se incorporaron dos vados y alcantarillas para preservar la traza ante futuras lluvias. También se ejecutó una nueva alcantarilla sobre el puente Barricarte y resta la construcción de otra obra de arte sobre una ruta angosta. Estos trabajos se complementan con obras de defensa, alcantarillas y reacondicionamientos finalizados durante 2024, que permitieron aliviar los desbordes en la ciudad.

En María Teresa se realizaron canalizaciones y alcantarillado en el Bajo Cardozo, junto con el alteo de caminos para conformar una defensa hídrica. Además, se adquirió una bomba móvil a la que se le están realizando las bajadas correspondientes para su puesta en funcionamiento.

Actualmente se trabaja en la construcción de laminadores que regulan la velocidad del escurrimiento en la zona del camino al cementerio, en la instalación de compuertas sobre el canal sur y en la ejecución de una alcantarilla sobre la Ruta 14. A su vez, para potenciar el funcionamiento del canal Norte —finalizado durante 2024— se completó la limpieza de ocho kilómetros del desagüe desde el casco urbano hasta su desembocadura, lo que permite mejorar la evacuación de los excedentes hídricos.

En Godeken y La Chispa, dos de las localidades más afectadas por el temporal de septiembre, se finalizó la limpieza total del canal que conecta ambas localidades y que conduce los excedentes hídricos desde La Chispa, evitando que el agua ingrese a los cascos urbanos. La intervención reduce el riesgo de anegamientos y desbordes en las rutas provinciales 93, 6S y 94, además de mejorar la seguridad en caminos rurales y la actividad productiva.

Finalmente, en Christophersen concluyeron los trabajos de limpieza del canal perimetral y la reconstrucción de alcantarillas, lo que permite optimizar el drenaje y reforzar la protección hídrica de la localidad.

Con estas intervenciones, el Gobierno provincial busca consolidar un sistema de drenaje más eficiente en el sur santafesino, reducir el impacto de las lluvias intensas y garantizar la protección de las localidades, los caminos rurales y la producción agropecuaria de la región.