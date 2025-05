Municipales rechazan oferta salarial y lanzan paro de 48 horas en toda la provincia

El sindicato que agrupa a los trabajadores municipales de la provincia rechazó por mayoría la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales, al considerar que no atiende la pérdida inflacionaria acumulada durante el primer trimestre del año y deja fuera el cumplimiento de compromisos pactados en febrero pasado.

La convocatoria a la Mesa Paritaria, fue llevada a cabo hoy miércoles 21 de mayo en la Secretaría de Municipios y Comunas.

En respuesta, la Asociación de Trabajadores Municipales, junto a FESTRAM, convocó a un paro total de actividades de 48 horas y movilizaciones en todo el territorio santafesino para los días miércoles 28 y jueves 29 de mayo.

Según informaron desde las autoridades gremiales, la oferta presentada “no contempla la pérdida inflacionaria del primer trimestre, estimada en un 4,5%”, lo que implica un deterioro real en los salarios de los trabajadores. Además, denunciaron que “no se cumple el Acta Paritaria de febrero de 2025 respecto al sector pasivo”, ya que varias Cajas de Jubilaciones y Pensiones provinciales no han transferido los montos adeudados a los jubilados municipales.

“La propuesta no cambió, no quieren reconocer el 4,5 por ciento en blanco para que vaya al recibo de sueldo. Además discutimos el tema de los jubilados que no están recibiendo el mismo aumento y le sumamos que Iapos registró un incremento del 150 por ciento en su servicio”, expresó el secretario general de la ATM, Juan Arigoni, en las redes sociales del gremio. De la reunión paritaria desarrollada en la capital provincial participó además el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella.

El gobierno de Maximiliano Pullaro informó en la tarde del martes su decisión de cerrar la discusión salarial por decreto, a pesar que todo el sector docente y parte de los trabajadores de salud se habían manifestado en contra.

Esta situación dejó con poco margen de acción a los intendentes y presidentes comunales, especialmente a los del mismo color político que la Provincia. Por eso hoy los representantes de la Festram escucharon la misma propuesta que ya había sido descartada la semana pasada y derivó en una medida de fuerza desarrollada el viernes pasado con alto acatamiento.

Por otro lado y más allá del porcentaje de aumento ofertado, desde Festram hicieron hincapié en que “no existió la voluntad de cumplir con el punto 4 de la anterior acta paritaria y en consecuencia pagar a los jubilados y jubiladas el acuerdo salarial establecido para los trabajadores activos”.

A esa situación se suma “el aumento del servicio complementario de IAPOS”, cuyo costo recae en un 100% sobre el trabajador. En algunos casos, alertó el sindicato, “el incremento del aporte por la atención médica supera incluso el aumento salarial oficial ofrecido”, lo que agrava la capacidad de compra de los afiliados y sus familias.

De cara al futuro, el conflicto promete seguir escalando, con absolutamente incertidumbre sobre los pasos a seguir en busca de un consenso que hoy quedó lejos de plasmarse.

Detalles del plan de lucha