Diputados del departamento General López juraron la nueva Constitución de Santa Fe

En una sesión celebrada en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, los cuatro representantes del departamento General López prestaron juramento sobre la nueva Constitución provincial, en un acto que los legisladores calificaron como histórico y que cierra la etapa formal del proceso reformador. La jornada se desarrolló en el recinto de la Legislatura y ofició la ceremonia la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García.

Quiénes juraron y breve contexto biográfico

Los diputados provinciales del departamento General López que participaron del acto son Rosana Bellatti, Leonardo (Leo) Calaianov, Sofía Galnares y María Fernanda Castellani. Sus perfiles, origenes y pertenencias partidarias permiten contextualizar la representación política del sur provincial: Bellatti y Calaianov pertenecen al Partido Socialista; Galnares integra la Unión Cívica Radical; Castellani es del PRO.

Rosana Bellatti (Socialismo) : reelecta, con antecedente en el periodismo y una extensa trayectoria de gestión y presentación de proyectos en la Legislatura.

Leonardo Calaianov (Socialismo) : nacido en Venado Tuerto (1987), abogado de formación y con trayectoria en la militancia y el Concejo local.

Sofía Galnares (UCR) : oriunda de Venado Tuerto, con formación en ciencias políticas y actividad en organizaciones de la sociedad civil y en la gestión municipal.

María Fernanda Castellani (PRO): rufinense, psicóloga de profesión y reciente incorporación desde el espacio PRO con antecedentes en el sector agropecuario.

Declaraciones y significado institucional

La presidenta del cuerpo, Clara García, definió la sesión como “histórica” y destacó que la provincia vive “un tiempo histórico” por la reforma y actualización de la Carta Magna provincial. Entre los legisladores del departamento General López las intervenciones públicas durante y después de la jura subrayaron el compromiso con la institucionalidad, los derechos y la implementación de los cambios constitucionales.

La jura habilita ahora la etapa práctica: la elaboración y sanción de las normas reglamentarias necesarias para que las disposiciones del nuevo texto constitucional entren en vigencia plena. Fuentes parlamentarias señalan que la implementación requerirá un calendario normativo y trabajo coordinado entre la Legislatura y el Ejecutivo provincial.

Impacto y perspectivas locales

Para los representantes del sur provincial, la asunción sobre la nueva Constitución no es solo un acto simbólico: implica la responsabilidad de traducir los cambios en políticas y proyectos concretos que afecten a municipios y comunas del departamento General López. Entre los temas de impacto inmediato que suelen mencionarse en ese ámbito están el régimen municipal, garantías y procedimientos administrativos, y las políticas orientadas a derechos ciudadanos y modernización institucional.