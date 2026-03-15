Alerta amarilla por tormentas: Prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur de la provincia de Santa Fe. El aviso alcanza especialmente a los departamentos General López y Caseros, que serán afectados por tormentas de variada intensidad durante la mañana del lunes 16 de marzo, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo al informe oficial, los fenómenos comenzarán durante la madrugada y se extenderán aproximadamente entre las 9 y las 15 horas, con condiciones que pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional prevé valores acumulados entre 25 y 60 milímetros, aunque no se descarta que de manera puntual esos registros puedan ser superados.

El mal tiempo continuará el martes

El pronóstico indica que la inestabilidad persistirá hacia el inicio del martes 17, con tormentas previstas desde la madrugada y durante gran parte del día, entre las 0 y las 21 horas, extendiéndose además hacia el centro de la provincia de Santa Fe.

Posteriormente, el clima ofrecería una breve mejora entre miércoles y jueves, aunque los modelos meteorológicos anticipan un nuevo período de inestabilidad a partir del viernes 20 de marzo, con condiciones de mal tiempo que podrían prolongarse hasta el martes 24.

Recomendaciones ante alerta amarilla

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar salir de los hogares durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

para facilitar el escurrimiento del agua. Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda. Mantener cerradas puertas y ventanas y alejarse de ellas durante las ráfagas.

y alejarse de ellas durante las ráfagas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento .

. Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

El nivel de alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y las indicaciones de los organismos oficiales.