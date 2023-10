El intendente participó del XIX Congreso de Economía Provincial

El CEP es uno de los eventos más influyentes del año en el que disertan reconocidas figuras de la economía y la política nacional.

El intendente Pablo Javkin expuso este jueves 12 de octubre en el XIX Congreso de Economía Provincial, que se desarrolla en la sede de Fundación Libertad, junto al diputado provincial y gobernador electo Maximiliano Pullaro, el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, economistas y empresarios.

En el panel denominado ‘Los desafíos de Rosario’, Javkin mencionó los principales retos que tiene la ciudad para los próximos años, entre los que mencionó el plan de suelos e inversiones productivas, el Puerto de la Innovación, el mercado de capitales y obras y la seguridad. Además, hizo hincapié en la necesidad de un sistema con mayor federalismo.

En relación a la seguridad, el intendente señaló: «La ciudad está tratando de hacer todo el aporte que puede en tecnología, pero el núcleo del problema que tiene que ver, por una parte con lo policial, es el abordaje multidimensional en los barrios donde la violencia se desarrolla en forma más fuerte. Pudimos hacer algunas acciones para las que tuvimos financiamiento internacional como en el caso de Villa Banana, solamente un ejemplo, un barrio que tuvo 30 y 35 hechos violentos graves por año, que en los últimos dos años tuvo dos por año. Es lo que siempre hemos discutido en estos años: el municipio tiene acciones para hacer en materia de seguridad en la tecnología, en la iluminación, en la organización de los vecinos y sobre todo en la transformación urbana de los barrios, pero es imposible hacerlo si no tiene una provincia que tenga la decisión política de exponer lo que la provincia tiene que es la fuerza, y ojalá la Nación también».

Luego se refirió al manejo de los recursos públicos y aseveró: «Rosario ha hecho un cambio en materia del manejo de sus cuentas que le ha permitido en los últimos años llevar de 2,5 a 12,5 y 13 este año las inversiones en bienes de capital con recursos propios», a la par que sostuvo: «El problema fue que anteriormente a esa cifra se llegaba con prácticamente el 90% de esos fondos con recursos provinciales. La oportunidad es que si seguimos con un manejo de las cuentas prudente y ordenado, hoy podríamos sumarle a eso la acción de la provincia y entonces llegar a niveles que ya se empiece a recuperar bienes de capital, sobre todo en infraestructura, caño, calle, el completamiento del pago a nivel definitivo, las obras básicas que la ciudad necesita».

Acerca de la digitalización de los trámites, el titular del Ejecutivo local consideró: «Vamos a dos cosas muy importantes. Una es la simplificación tributaria, vamos a tener un arreglamiento muy brutal de tasas. También vamos a profundizar aún más el avance en la digitalización, de 440 trámites ya el 80% que se inicia y termina en forma digital, vamos a tener en breve absolutamente todo. La simplificación tributaria con la digitalización plena tiene mucho impacto en los costos y eso también es muy importante al tener coordinado a la provincia porque muchos trámites son conjuntos».

Asimismo, remarcó el rol industrial de la ciudad. «Rosario está viviendo una recomposición de su rol industrial que no se manifiesta hoy porque quizás estamos en el período de instalación. Rosario hoy tiene 92 establecimientos industriales en desarrollo, acabamos de acordar la continuidad de lo que es el Parque Ciudad Industria de Funes hacia el interior de la ciudad, sobre todo con nueve pactos logísticos. Son 109 hectáreas más. Y de las mil hectáreas que propusimos apenas iniciamos la gestión del suelo industrial ya tenemos, aún en el contexto económico, proyectos en la mitad de esas hectáreas», aseveró y detalló: «Hoy la ciudad ya es el principal empleador metalmecánico de la Argentina, lo mismo a nivel metalúrgico, y esperamos también que cuando terminemos este ciclo en el empleo industrial puro, donde ya somos el departamento con más producto industrial agregado».

Asimismo, agregó: «Esto también tiene que ver con la seguridad, la recomposición del mundo del trabajo formal y los cambios lógicos de la pospandemia, particularmente el logístico, y el empuje de la logística está generando una ventaja competitiva que la ciudad tiene y que está repercutiendo en el nivel de empleo, a tal punto que tenemos puntos por debajo del nivel de desempleo nacional; ese es un factor para nosotros muy importante porque tiene mucho que ver también con la disminución de la violencia».

También hizo hincapié en otro punto estratégico: el trabajo en la economía del conocimiento y la innovación: «En materia de biotecnología e innovación la ciudad tiene 4.200 startups en desarrollo, tiene dos cotizando en mercados internacionales y muy pronto vamos a tener una tercera, y tiene una cuarta ingresando en un proyecto de internacionalización con México. En todos los aspectos de la biotecnología, enzimas, producción de alimentos, medicina personalizada, producción de factores de medición, en todos los rubros dentro del espectro biotecnológico del ecosistema de la provincia, particularmente esta región está en un nivel de desarrollo que no tengan dudas va a ser el foco. Vamos a poner el foco en el capital humano. Vamos a inaugurar la Tecnoteca. Vamos a trabajar en despertar la vocación científica de los chicos, es uno de los proyectos que vamos a impulsar con provincia. El gran punto hoy de crecimiento, la gran traba, es la falta de capital humano. Ese es, hoy, el embudo que tienen nuestras empresas para desarrollarse. Y aquí es donde nosotros creemos está el rol particularmente de la cercanía territorial y de los programas educativos».

Y continuó su exposición: «El cuarto punto es avanzar siempre en el desarrollo urbanístico. Si uno mira el anillo no desarrollado de la ciudad que iba desde la autopista Córdoba hasta Ibarlucea, hoy tenemos en el 70% de la superficie de ese anillo desarrollos en marcha. Algunos muy importantes que ya se empiezan a ver, igual que se empiezan a ver las industrias en el corredor de la autopista Córdoba, vinculación con Funes. Los más incipientes a partir de haber resuelto la situación de Nuevo Alberdi que es la que tiene que aflorar hoy a partir de ese ordenamiento. El centro de la ciudad hoy está recuperando un desarrollo que no tenía hace mucho tiempo y todavía nos falta el de las playas de estacionamiento».

«Tenemos un desafío más que es a nivel nacional, recomponer una situación muy injusta para la ciudad que es la del fondo del conurbano. Rosario hoy está recibiendo un fondo del conurbano que cuando se creó eran 20 millones de dólares y hoy se convirtieron en 20 millones de pesos. La Argentina tiene que entrar en una etapa en la que realmente se entienda que el lugar donde se genera la riqueza es el lugar donde puede encontrar la solución al desarrollo del país y no al revés, no priorizar los recursos nacionales en los lugares donde se distribuye la riqueza sin generación. Y Santa Fe es un ejemplo muy claro de esto, del perjuicio enorme que tienen nuestras cuentas tanto a nivel de la provincia como a nivel de nuestras ciudades principales por una nación que sigue concentrando subsidios, obras y recursos en el AMBA. Creo que Santa Fe empieza a tener un liderazgo y que tiene ver con equilibrar que el núcleo de las provincias productivas de Argentina merece recibir un poco más de lo que daba, porque nadie niega un vínculo de solidaridad con el resto del país. Pero hoy no hay un vínculo de solidaridad, hay una explotación abusiva que además no repercute en que la plata regenere», finalizó el intendente.