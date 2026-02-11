Wheelwright: Más denuncias anónimas para combatir el delito y gas natural para todas las viviendas Fonavi

La localidad registra avances en dos frentes sensibles para la comunidad: el funcionamiento del Buzón de la Vida como herramienta de participación ciudadana y la habilitación de un nuevo tramo de la red domiciliaria de gas que beneficia a familias del barrio Fonavi.

Buzón de la Vida: Nueve denuncias que activan investigaciones

La presidenta comunal, Julia Bertone, encabezó junto a la jefa de la comisaría local, Maira Sejas, una nueva apertura del sistema anónimo de recepción de información que funciona en la localidad desde 2018.

En esta oportunidad se contabilizaron nueve presentaciones, que serán remitidas a la Justicia Federal para su correspondiente análisis. Desde la implementación de la herramienta, los datos aportados por vecinos permitieron impulsar investigaciones que derivaron en allanamientos y procedimientos vinculados al tráfico y la venta de estupefacientes.

El mecanismo garantiza el anonimato de quienes aportan información y permanece disponible de manera permanente en la sede comunal.

Gas natural: Habilitan cañerías y llegan a todas las viviendas Fonavi del sector

La empresa Litoral Gas habilitó el tendido sobre calle Rosario y Juan José Paso hasta Bolivia, en ambas manos, completando el acceso al servicio para la totalidad de las casas Fonavi comprendidas en ese tramo.

La obra se ejecuta con financiamiento del Gobierno provincial, con una inversión superior a 25 millones de pesos, mientras que los trabajos cuentan con participación de mano de obra comunal.

La ampliación del suministro implica la llegada de un servicio esencial, mejores condiciones de seguridad en los hogares y la posibilidad de reducir costos energéticos para numerosas familias.