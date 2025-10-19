Wheelwright celebró sus 125 años con la inauguración de la remodelación de la plaza San Martín

En una jornada colmada de emoción y orgullo comunitario, este sábado 18 de octubre, la localidad de Wheelwright celebró sus 125 años de fundación con un acto central que combinó historia, obras y sentido de pertenencia.

Durante la ceremonia, se realizó la inauguración oficial de la remodelación de la plaza San Martín, un espacio emblemático que fue renovado gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas.

Del acto participaron la presidenta comunal, Graciela Valentini; el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leo Calaianov; y el subdirector de Vialidad, Benjamín Gianetti, junto a instituciones locales, vecinos y autoridades.

En el marco de la conmemoración, se ofreció un reconocimiento especial al historiador Luis del Puerto, por su trabajo en la preservación de la memoria y la identidad de la comunidad. Además, la jornada incluyó la jura de la Constitución Provincial reformada y la presentación de nuevas banderas y estandartes locales, en un acto que unió pasado y presente bajo el mismo espíritu de progreso.

Durante el evento, se descubrió una placa conmemorativa en el mástil central, en homenaje al 125° aniversario de la fundación de la localidad. La misma expresa el reconocimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, y al ministro Lisandro Enrico, por su aporte a esta obra que simboliza el crecimiento y la identidad del pueblo.

“Sobran las palabras. Simplemente gracias a todos. Adelante, Wheelwright”, expresó la presidenta comunal Valentini, sintetizando el sentimiento de toda una comunidad que celebró su historia mirando al futuro.





















