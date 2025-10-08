Villa Cañás: Suben los impuestos municipales un 50,27%

A partir de las boletas correspondientes a octubre y noviembre de 2025, la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU) y otros impuestos municipales de Villa Cañás experimentan un incremento del 50,27%. La medida, difundida por el municipio local, busca actualizar los ingresos fiscales frente al aumento de costos operativos y servicios públicos.

Pago de impuestos municipales: modalidad online disponible

Según la nota publicada en Leguas Noticias, los ciudadanos de Villa Cañás cuentan con herramientas digitales para pagar sus impuestos municipales (entre ellos la TGIU) sin necesidad de trasladarse al municipio.

El portal oficial de la Municipalidad (MUVC) ofrece un sistema web que permite a cada usuario:

Acceder a su cuenta corriente mediante número de partida o padrón y clave de Internet, datos que figuran en las boletas;

Visualizar cuotas adeudadas o abonadas desde años previos, hasta el presente período;

Reimprimir boletas (si están vencidas se actualizarán con intereses) y generar liquidaciones consolidadas de varias cuotas;

Abonar de forma online empleando tarjetas de débito o crédito, o bien mediante transferencia bancaria;

Adherir la boleta digital, de modo que llegue al contribuyente por correo electrónico, evitando la emisión de papel y promoviendo la sustentabilidad ambiental.

Este sistema agiliza el trámite y facilita el acceso a los beneficios, especialmente para quienes residen fuera del casco urbano o tienen dificultades para trasladarse.

Beneficio por pago puntual: bonificación en la cuota diciembre

Desde el gobierno local se recordó que aquellos contribuyentes que se encuentren al día con la TGIU podrán acceder a una bonificación de la cuota correspondiente a diciembre de 2025. El primer vencimiento para esa boleta está previsto para el 10 de enero de 2026. Para gozar del descuento, los vecinos deberán acercarse al edificio municipal con la factura del período actual y completar el trámite. El plazo límite será el 10 de febrero de 2026, coincidiendo con el segundo vencimiento de la boleta.

Este incentivo apunta a fomentar el cumplimiento voluntario y aliviar el impacto del aumento en aquellos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Interpretación y desafíos

El alza del 50,27% en la TGIU no es menor, sobre todo en un contexto de presión inflacionaria y restricciones presupuestarias en muchos hogares. La bonificación ofrecida para la cuota de diciembre constituye una medida paliativa orientada a premiar el cumplimiento fiscal, pero no suprime el efecto del ajuste general.

El éxito de esta política dependerá en buena medida de la capacidad del municipio para gestionar claramente los trámites y comunicar eficientemente los plazos, así como del nivel de uso que los ciudadanos hagan de las herramientas digitales disponibles (portal web, boleta digital).

Además, cabe monitorear cómo este aumento incide en la morosidad: un incremento abrupto podría generar resistencia o retrasos en el pago, contrarrestando la recaudación municipal esperada.