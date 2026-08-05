Villa Cañás recibió la etapa departamental de Santa Fe en Movimiento

Villa Cañás fue escenario de una nueva instancia del programa provincial Santa Fe en Movimiento al albergar la etapa departamental de las disciplinas básquet 3×3 y hockey 7 para la categoría Sub 14. La jornada reunió a jóvenes deportistas de distintas localidades del sur santafesino, en una propuesta que combina competencia, integración y formación a través del deporte.

Las actividades se desarrollaron en la cancha de hockey del Club Studebaker y en el gimnasio de básquet del Club Sportsman, con la participación de estudiantes y equipos de Villa Cañás, Rufino, Firmat, Venado Tuerto, Wheelwright, Elortondo y María Teresa.

Participación de escuelas y clubes de la región

La apertura de la jornada contó con la presencia del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz; el director de Deportes, Leonardo Moyano; los referentes regionales de Santa Fe en Movimiento, Claudio Quiroga y Marcelo Rodríguez; además de dirigentes de las instituciones deportivas locales.

En el torneo de básquet masculino participaron alumnos de la Escuela San José de Villa Cañás, la EETP Nº335 de Rufino, la EETP Nº281 de Firmat, la EPI Nº8032 Santa Rosa de Venado Tuerto y la ESSO Nº2059 de Wheelwright.

En la rama femenina compitieron estudiantes de la Escuela Técnica de Villa Cañás, la EETP Nº287 de Elortondo, el ISPI Nº9096 de Rufino y el Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto.

Por su parte, el hockey 7 reunió a equipos de Sportsman de Villa Cañás, Firmat Foot Ball, Ítalo de Wheelwright, Club Social de Rufino, Jockey Club de Venado Tuerto y Nueva Era de María Teresa.

Un programa que promueve el deporte y la convivencia

El programa Santa Fe en Movimiento impulsa encuentros deportivos con una perspectiva pedagógica, inclusiva y comunitaria, promovido por los ministerios de Educación e Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia. Además de la competencia, la iniciativa busca generar espacios de convivencia entre estudiantes y fortalecer valores como la solidaridad, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Las etapas locales y departamentales forman parte del recorrido previsto por el programa durante el año y permiten que instituciones educativas, clubes y organizaciones sociales participen en distintas disciplinas deportivas antes de las instancias provinciales, que a su vez sirven como clasificatorias para los Juegos Nacionales Evita.

La realización de esta etapa en Villa Cañás volvió a posicionar a la ciudad como sede de competencias regionales, convocando a delegaciones de distintos puntos del departamento General López y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas, deportivas y los gobiernos locales en torno al desarrollo del deporte juvenil.