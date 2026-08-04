San Eduardo: Prisión efectiva a un hombre por amenazas y exhibiciones obscenas

Un hombre fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa de 10.000 pesos y la declaración de reincidencia, tras admitir su responsabilidad en un episodio de amenazas calificadas y exhibiciones obscenas ocurrido en la localidad de San Eduardo. La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de que el acusado reconociera los hechos, la calificación legal y la pena acordada.

Un acuerdo de procedimiento abreviado

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. Las medidas investigativas fueron dirigidas por la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien formalizó el acuerdo de procedimiento abreviado con la defensa de Ernesto David Romero.

Como resultado del acuerdo, Romero recibió una condena de un año y seis meses de prisión efectiva, una multa de 10.000 pesos y fue declarado reincidente, al constatarse que registraba antecedentes condenatorios y ya había cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad.

El episodio investigado

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de marzo de 2026, cuando Romero se presentó en el domicilio de un vecino de San Eduardo para exigirle que le vendiera una cerveza. Ante la negativa de la víctima, amenazó con incendiar la vivienda con la familia en su interior.

Según la acusación, el imputado rompió una botella de vidrio contra un tronco y utilizó uno de los fragmentos para intentar agredir al propietario de la vivienda, quien logró esquivar los puntazos. Durante el episodio también profirió amenazas de muerte contra la víctima y su grupo familiar, formuló expresiones de contenido sexual y realizó exhibiciones obscenas.

La investigación determinó además que, mientras mantenía esa conducta intimidatoria, el acusado continuó lanzando amenazas incluso cuando arribó el personal policial al lugar. Posteriormente escapó antes de ser localizado nuevamente por los efectivos.

Las pruebas reunidas

La acusación fue respaldada por múltiples elementos probatorios incorporados durante la investigación penal. Entre ellos se encuentran el acta de procedimiento policial, el parte preventivo, las denuncias de las víctimas, declaraciones testimoniales, la inspección ocular, el croquis y las fotografías del lugar, además del informe de la Central de Emergencias 911 y los antecedentes condenatorios del imputado.

A partir de la valoración conjunta de esas evidencias, la fiscal adjunta Larisa Barucca alcanzó un acuerdo con el acusado y su defensa. En ese marco, Romero reconoció la existencia del hecho, su participación, la calificación legal atribuida y la pena propuesta, requisitos previstos para la aplicación del procedimiento abreviado.

Declarado reincidente

Además de la pena de prisión y la multa económica, el condenado fue declarado reincidente debido a que registraba condenas previas y ya había cumplido una pena de prisión, circunstancia que fue incorporada al acuerdo presentado ante la Justicia.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo desarrollado por la Unidad Fiscal especializada y la investigación encabezada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, que permitió arribar a una condena de cumplimiento efectivo frente a un hecho que, según la acusación, generó temor y puso en riesgo a todo un grupo familiar.

Una vez homologado el procedimiento abreviado, la condena quedó fijada en los términos acordados por las partes, con prisión efectiva, multa y la declaración de reincidencia para el imputado.