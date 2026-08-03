Capacitaron en IA a comerciantes y pymes del sur santafesino

Comerciantes, emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas de Venado Tuerto, Rufino y Firmat participaron del ciclo de capacitaciones “IA aplicada a tu negocio”, una propuesta impulsada por el diputado provincial Leo Calaianov con el objetivo de acercar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión cotidiana de los emprendimientos.

La actividad estuvo a cargo del especialista Pablo Brunet y se desarrolló en distintas localidades del departamento General López mediante un trabajo conjunto con instituciones y equipos locales. La iniciativa buscó brindar conocimientos prácticos para incorporar tecnologías que permitan optimizar procesos, fortalecer la atención al cliente, incrementar las ventas y simplificar tareas habituales en comercios y pymes.

Un ciclo con amplia participación

En Venado Tuerto, la convocatoria superó las expectativas, por lo que ya se trabaja en una nueva edición para ampliar la cantidad de participantes. La jornada se realizó en conjunto con el Centro Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad, una entidad que mantiene una agenda permanente de formación destinada al sector comercial y empresarial.

En Rufino, la capacitación fue organizada junto al equipo de trabajo de Fede Carballeira, mientras que en Firmat se desarrolló con el acompañamiento de la concejal Alina Vargas.

Durante los encuentros se presentaron herramientas de inteligencia artificial orientadas a resolver situaciones concretas de la actividad comercial, con aplicaciones vinculadas a la organización del trabajo, la automatización de tareas, la generación de contenidos, la atención a clientes y la optimización del tiempo.

La innovación como herramienta para el sector productivo

Al referirse a la propuesta, Calaianov destacó la importancia de acercar este tipo de conocimientos a quienes desarrollan actividades comerciales y emprendedoras en la región.

“Hoy las herramientas cambian muy rápido y queremos que nuestros comerciantes y emprendedores tengan las mismas oportunidades para incorporar innovación, ahorrar tiempo y hacer crecer sus negocios. Acercar estas capacitaciones también es una forma de acompañar al sector productivo”, expresó el legislador.

El diputado sostuvo además que continuará promoviendo este tipo de capacitaciones en distintas localidades del departamento General López, con la intención de ampliar el acceso a tecnologías que ya forman parte de la transformación de numerosos procesos productivos y comerciales.

Formación para acompañar los cambios tecnológicos

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial viene ganando espacio en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, donde su utilización permite automatizar tareas repetitivas, agilizar procesos administrativos y mejorar la relación con los clientes. En ese contexto, distintas instituciones empresarias y académicas del país impulsan programas de capacitación orientados a facilitar la adopción de estas tecnologías por parte del sector productivo.

Con este ciclo de encuentros, la propuesta impulsada por Calaianov apunta a que comerciantes y emprendedores del sur santafesino puedan acceder a herramientas prácticas y aplicarlas en la gestión diaria de sus negocios, fortaleciendo la competitividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías.