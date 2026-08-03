Santa Isabel: Retuvieron a dos menores tras una agresión

Personal de la Comisaría 5ª de Santa Isabel intervino durante la noche del domingo luego de recibir un aviso por una agresión y el robo sufrido por un menor de edad en la vía pública.

A partir del llamado, los efectivos iniciaron un patrullaje preventivo por la zona y localizaron un tumulto en el que varios vecinos retenían a dos jóvenes, señalados como presuntos autores del episodio.

Traslado y elementos secuestrados

La Policía intervino para controlar la situación y trasladó a los involucrados hasta la dependencia local. Durante el procedimiento fueron secuestrados una cuchilla, bicicletas y otros elementos vinculados con la causa.

Las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía en lo Penal Juvenil, que ordenó notificar a los menores sobre la formación de la causa y realizar los informes correspondientes.

Además, se dispuso la intervención del área de Acción Social. El episodio quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron la agresión y el robo denunciados.