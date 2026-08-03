Villa Cañás: El San José recibe más de $20 millones para instalar paneles solares

El Gobierno de Santa Fe otorgó a la Municipalidad de Villa Cañás un Aporte No Reintegrable de $20.683.740 para instalar un sistema fotovoltaico en la Escuela E.E.S.O.P.I. Nº 3004 “San José”. Los recursos permitirán financiar la compra de insumos y materiales, la contratación de servicios y el trabajo técnico necesario para concretar el proyecto.

El aporte fue concedido por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial y entregado a las autoridades de la institución por el intendente Norberto Gizzi. La iniciativa apunta a incorporar energías renovables en el establecimiento educativo y promover el uso de tecnologías vinculadas con la sustentabilidad.

Qué contempla el financiamiento provincial

De acuerdo con la resolución ministerial, el monto asignado asciende exactamente a $20.683.740 y deberá destinarse a la adquisición e instalación del sistema fotovoltaico previsto para el Colegio San José.

El financiamiento comprende la compra de insumos y materiales necesarios para la construcción, además de la contratación de servicios y recursos humanos especializados. También incluye las actividades de validación tecnológica requeridas para ejecutar y poner en funcionamiento el proyecto.

De esta manera, el aporte no queda limitado a la adquisición de los paneles solares, sino que alcanza al conjunto de tareas y componentes necesarios para completar la instalación. La resolución identifica expresamente a la Escuela E.E.S.O.P.I. Nº 3004 “San José” como destinataria del sistema.

La Municipalidad administrará los recursos

Aunque el proyecto será ejecutado en el establecimiento educativo, el aporte fue otorgado formalmente a la Municipalidad de Villa Cañás, que tendrá a su cargo la administración de los fondos y la correspondiente rendición ante el Gobierno provincial.

La resolución autoriza a la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Productivo a transferir el importe por medio de la Coordinación General Financiera. A partir de la recepción del dinero, el Municipio deberá documentar la inversión efectuada y acreditar que los recursos fueron aplicados al destino establecido.

La rendición deberá presentarse ante la Dirección General de Administración provincial dentro de los 90 días corridos posteriores a la percepción de los fondos, bajo las condiciones previstas en la normativa vigente.

El documento también establece que, si el aporte no fuera utilizado en tiempo y forma para la adquisición e instalación del sistema fotovoltaico, la Provincia podrá exigir su reintegro. Esta disposición busca garantizar que la totalidad del financiamiento se aplique al proyecto aprobado.

Energía renovable para el establecimiento educativo

La instalación permitirá que el Colegio San José incorpore infraestructura destinada al aprovechamiento de la energía solar. El proyecto representa una intervención concreta dentro del edificio escolar y abre la posibilidad de integrar el uso de fuentes renovables con las actividades educativas de la institución.

La iniciativa vincula la mejora de la infraestructura escolar con el cuidado ambiental y la innovación tecnológica, al incorporar un sistema de generación eléctrica basado en una fuente renovable.

Desde la Municipalidad señalaron que el proyecto forma parte del acompañamiento que el gobierno local brinda a las instituciones educativas de Villa Cañás. En este caso, la gestión municipal permitió canalizar un financiamiento provincial destinado a una obra específica para el Colegio San José.

La entrega del aporte constituye el paso administrativo y financiero necesario para avanzar con las compras, contrataciones y tareas previstas. La documentación difundida no precisa la cantidad de paneles que integrará el sistema, su potencia total ni el cronograma de ejecución de los trabajos.

Una vez recibidos los recursos, la Municipalidad deberá coordinar la utilización del financiamiento y reunir la documentación respaldatoria de cada inversión. El proceso concluirá con la rendición ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, organismo que otorgó el aporte y estableció las condiciones para su utilización.