Más de 650 estudiantes participaron de un ciclo de educación financiera

La diputada provincial Sofía Galnares concluyó una nueva etapa de capacitaciones sobre educación financiera que alcanzó a más de 650 estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto, Murphy, San Eduardo y Wheelwright. La iniciativa buscó brindar herramientas prácticas para que los jóvenes puedan administrar su dinero, comprender el funcionamiento del sistema financiero y prevenir estafas digitales, una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana.

Un recorrido por escuelas del sur santafesino

Las jornadas estuvieron a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella, quien desarrolló contenidos vinculados al ahorro, las inversiones, el uso responsable de las billeteras virtuales, las diferencias entre tarjetas de débito y crédito, los préstamos y los principales riesgos asociados a las operaciones digitales.

Las actividades se llevaron adelante en la EETP Nº 402 «Manuel Belgrano», la EETP Nº 602 «General San Martín», el Colegio Sagrado Corazón, el Centro Agrotécnico Regional (CAR), la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 447, el Taller de Nazareth y Cultura Inglesa, en Venado Tuerto; en la E.E.S.O.P.I. Nº 8121 de Murphy; en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 368 de San Eduardo; y en la EETPySOPI Nº 8098 y la EESOPI Nº 2059 de Wheelwright.

Buena recepción en las comunidades educativas

De acuerdo con lo informado, la propuesta recibió una valoración positiva de docentes, estudiantes y familias, quienes destacaron la utilidad de los contenidos trabajados y su aplicación en situaciones cotidianas.

Desde las instituciones educativas señalaron que las capacitaciones permitieron fortalecer conocimientos que luego continúan desarrollándose en el aula mediante otras herramientas pedagógicas. A su vez, varios estudiantes manifestaron el interés que despertaron los temas abordados y las familias comentaron que los jóvenes regresaron a sus hogares compartiendo lo aprendido y aplicando esos conceptos en su vida diaria.

La importancia de adquirir herramientas para la vida cotidiana

Durante el cierre de esta etapa del programa, Galnares sostuvo que «Estamos convencidos de que la educación financiera es una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Hoy los jóvenes realizan transferencias, utilizan billeteras virtuales, compran por internet y toman decisiones económicas desde muy temprana edad. Queremos que cuenten con conocimientos que les permitan hacerlo de manera responsable y segura».

La legisladora recordó además que la iniciativa fue presentada ante la Región VII de Educación con el objetivo de acercar estos contenidos a estudiantes de 4º y 5º año de escuelas públicas y privadas del sur santafesino.

Al hacer un balance de la experiencia, Galnares afirmó: «Más de 650 estudiantes ya participaron de estas capacitaciones y creemos que ese es el camino: acercar herramientas útiles que tengan un impacto real en la vida de los jóvenes y los preparen para desenvolverse con mayor autonomía».

Una propuesta que amplió su alcance

Las capacitaciones comenzaron tras el receso invernal con una primera etapa prevista para escuelas de Venado Tuerto y posteriormente se extendieron a Murphy, San Eduardo y Wheelwright, ampliando el alcance territorial de la iniciativa y superando los 650 participantes.