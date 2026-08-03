Santa Fe reafirmó su liderazgo en la Expo Rural de Palermo

La provincia de Santa Fe volvió a tener una destacada participación en la 138ª Exposición Rural de Palermo, que finalizó con cifras récord de asistencia y actividad comercial. La delegación santafesina sobresalió por su desempeño en genética ganadera, el despliegue institucional y la presencia de empresas y cabañas que representaron el potencial productivo del territorio provincial.

La edición 2026 de la tradicional muestra reunió a más de 1,3 millones de visitantes, contó con la participación de más de 2.500 animales y 500 expositores, y consolidó nuevamente a Palermo como el principal punto de encuentro del sector agroindustrial argentino.

Una destacada representación santafesina

Santa Fe presentó 108 ejemplares de elite pertenecientes a 27 cabañas, con representación de cinco especies y 17 razas, un despliegue que volvió a reflejar el trabajo sostenido de los criadores en materia de mejoramiento genético. La participación incluyó bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos, reafirmando la diversidad de la producción provincial.

Entre las principales distinciones obtenidas se destacó el premio Gran Campeón Hembra de la raza Limousin para la cabaña Los Ombúes, de Hughes. También tuvieron repercusión el debut de una cabaña Braford de Tostado y el desempeño de criadores ovinos Hampshire Down de la zona de Venado Tuerto, en una edición que además evidenció la incorporación de nuevas generaciones de productores.

Recorrida institucional

En ese contexto, la diputada provincial Fernanda Castellani recorrió el predio ferial y visitó empresas y cabañas santafesinas presentes en la exposición, acompañando a representantes del sector productivo durante el desarrollo de la muestra.

La legisladora destacó el protagonismo alcanzado nuevamente por la provincia y afirmó: «Santa Fe volvió a demostrar por qué es uno de los motores productivos de la Argentina. Detrás de cada animal premiado y de cada empresa que expone su trabajo hay familias, productores y emprendedores que invierten, innovan y generan empleo todos los días.»

Castellani también puso el foco en el trabajo desarrollado por las cabañas de la provincia, protagonistas de varios de los reconocimientos obtenidos durante la exposición. «Las cabañas representan años de inversión en genética, conocimiento y dedicación. Son un orgullo para nuestra provincia porque reflejan el enorme potencial de nuestros productores y la excelencia que distingue al campo santafesino. Cada premio obtenido es el resultado de un trabajo silencioso y sostenido que merece ser reconocido.»

Asimismo, valoró la presencia de las firmas que integraron el espacio institucional Santa Fe Expone y sostuvo: «Las empresas santafesinas son un ejemplo del enorme potencial que tiene nuestro interior para agregar valor, innovar, generar empleo y competir en los mercados más exigentes. Cuando acompañamos a quienes producen, estamos acompañando el desarrollo de toda la provincia.»

La diputada remarcó además que la participación provincial trasciende la actividad ganadera. «Santa Fe no solamente se distingue por la calidad de su genética ganadera, sino también por la fortaleza de su industria, el agregado de valor, la innovación y el compromiso de miles de productores que todos los días hacen crecer nuestras economías regionales.»

Finalmente, destacó la necesidad de continuar impulsando condiciones favorables para el desarrollo del sector y concluyó: «Santa Fe tiene talento, capacidad emprendedora y un enorme potencial para seguir liderando el desarrollo agroindustrial del país. El desafío es generar las condiciones para que quienes producen puedan invertir, crecer y seguir apostando por nuestra provincia.»

Una muestra con cifras récord

La 138ª Exposición Rural de Palermo cerró con más de 1,3 millones de visitantes, pese a las condiciones climáticas adversas registradas durante varios días y a coincidir con la definición del Mundial. Además de la masiva convocatoria, la organización informó una intensa actividad comercial y la participación de miles de trabajadores, expositores, periodistas y representantes institucionales durante las once jornadas de la muestra.

En ese escenario, la presencia de empresas, cabañas, productores e instituciones santafesinas volvió a reflejar el peso estratégico de la provincia dentro del sistema agroindustrial argentino y su consolidación como uno de los principales referentes nacionales en producción, innovación, agregado de valor y desarrollo genético.