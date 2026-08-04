Clima en el sur de Santa Fe: Cómo estará el tiempo durante las próximas 72 horas

Las próximas 72 horas estarán marcadas por condiciones de tiempo estables, aunque con elevada humedad, abundante nubosidad y bancos de niebla en el sur de la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre este martes y el miércoles predominará el cielo mayormente cubierto, mientras que el jueves se espera un cambio de las condiciones meteorológicas con probabilidad de lluvias y el ingreso de una masa de aire más frío.

Martes con nubosidad y humedad elevada

Para este martes 4 de agosto se espera una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 °C en Rosario y gran parte del sur santafesino. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, mientras que la humedad continuará siendo muy alta, favoreciendo la formación de bancos de niebla y neblinas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Los vientos soplarán leves del sector sudeste y luego rotarán al este, sin que se esperen fenómenos meteorológicos significativos. La probabilidad de lluvias será muy baja durante toda la jornada.

El miércoles continuará el tiempo estable

El miércoles 5 de agosto mantendrá características similares. El SMN prevé otra jornada con abundante nubosidad, ambiente húmedo y temperaturas con escasas variaciones respecto del martes.

La mínima volverá a ubicarse cerca de los 11 °C, mientras que la máxima rondará entre los 18 y 19 °C. No se descarta la presencia de lloviznas aisladas durante la madrugada o primeras horas del día, aunque en general predominarán las condiciones estables.

La persistencia de la humedad podría reducir nuevamente la visibilidad en rutas y caminos durante la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución en los sectores donde se formen bancos de niebla.

El jueves llegará el cambio de tiempo

Las modificaciones más importantes comenzarán a sentirse el jueves 6 de agosto. Según el pronóstico oficial, aumentará la inestabilidad con probabilidad de lluvias y chaparrones durante distintos momentos de la jornada.

Al mismo tiempo ingresará un frente frío que provocará una rotación del viento hacia el sector sur, situación que favorecerá un descenso de las temperaturas y dejará un ambiente sensiblemente más fresco hacia el cierre de la semana.

Los modelos meteorológicos utilizados por el SMN indican que este cambio afectará a buena parte del centro del país, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el norte bonaerense, por lo que el jueves será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones dentro del pronóstico de corto plazo.

Qué esperar en los próximos días

En síntesis, las próximas 72 horas mostrarán dos etapas bien diferenciadas. Entre el martes y el miércoles predominarán la nubosidad, la humedad y las nieblas matinales, sin cambios importantes en las temperaturas. A partir del jueves llegará un frente frío que incrementará la inestabilidad, favorecerá la ocurrencia de lluvias y marcará el inicio de un descenso térmico que continuará durante el viernes.

Como ocurre habitualmente ante este tipo de situaciones, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y de los eventuales alertas que puedan emitirse en caso de modificarse la intensidad o el alcance de los fenómenos previstos.