Diego de Alvear: Prisión preventiva a un hombre por el hurto de dos autos

Un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales OFC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por el hurto de dos automóviles en la localidad de Diego de Alvear, departamento General López. La medida fue ordenada por la jueza Lorena Garini, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. Además, el imputado también es investigado por haber tenido en su vivienda una bicicleta que sabía que había sido robada.

Hurto de dos vehículos en pocas horas

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los dos hechos fueron cometidos durante la madrugada del domingo pasado en la localidad de Diego de Alvear.

El fiscal Mauro Menéndez explicó que el primero de los episodios tuvo como protagonista un automóvil Ford Galaxy que se encontraba estacionado sobre calle España al 300. Según detalló, el vehículo estaba sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas, circunstancia que permitió que el imputado se subiera al rodado sin autorización y lo condujera hasta un camino rural cercano, donde lo dejó abandonado dentro de una cuneta, llevándose consigo las llaves.

Pocos minutos después, el hombre habría repetido la misma modalidad con un Chevrolet Corsa Classic, también estacionado sobre calle España y con las llaves puestas. En esta oportunidad, condujo el automóvil hasta las inmediaciones de un boliche bailable ubicado en San Gregorio.

La intervención policial permitió esclarecer el hecho

La investigación señala que el segundo vehículo comenzó a presentar una falla mecánica, ya que del motor empezó a salir humo cuando el imputado circulaba por San Gregorio.

Ante esa situación, efectivos policiales se acercaron para asistirlo e identificarlo. Según expuso el fiscal, el hombre brindó respuestas contradictorias e incongruentes acerca del automóvil, lo que despertó sospechas entre los agentes.

Al constatar que el vehículo no le pertenecía, los policías procedieron a detenerlo. Durante la requisa personal, encontraron en su poder las llaves del Ford Galaxy que había sido sustraído minutos antes en Diego de Alvear, elemento que fortaleció la investigación sobre ambos hechos.

También le atribuyen encubrimiento por una bicicleta robada

Además de los dos hurtos de automóviles, el imputado también fue acusado por un hecho de encubrimiento relacionado con una bicicleta denunciada como robada en San Gregorio.

Según precisó Menéndez, el robo del rodado había sido denunciado el 19 de abril de este año. Al día siguiente, en el marco de una requisa voluntaria realizada en la vivienda del acusado, los investigadores encontraron una bicicleta rodado 29 que, de acuerdo con la imputación, el hombre tenía en su poder a sabiendas de que provenía de un ilícito.

La calificación penal

Por los hechos ocurridos en Diego de Alvear, el fiscal Mauro Menéndez atribuyó al imputado dos hechos de hurto calificado, mientras que por la bicicleta hallada en su domicilio le endilgó el delito de encubrimiento.

Con esos elementos reunidos hasta el momento, la jueza Lorena Garini hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del hombre mientras continúa el avance de la investigación penal. La causa es tramitada por el Ministerio Público de la Acusación en la jurisdicción de Rufino.