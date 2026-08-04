Venado Tuerto: Imputan a una mujer por crueldad animal contra «Pluto»

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el presunto delito de actos de crueldad animal, luego de una investigación iniciada a partir del rescate de un perro llamado "Pluto", que presentaba un severo cuadro de desnutrición, lesiones cutáneas y un avanzado deterioro sanitario. La causa es impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que le atribuyó haber omitido de manera consciente los cuidados esenciales que requería el animal.

La investigación se encuentra dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del MPA de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, mientras que la pesquisa fue desarrollada por el Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

El estado en que fue encontrado "Pluto"

El perro fue rescatado el 17 de julio con un grave cuadro de abandono y enfermedad. De acuerdo con la imputación fiscal, la mujer, identificada como M.N.L.S., era propietaria y responsable del cuidado de "Pluto", pero habría incumplido durante un período prolongado con las obligaciones básicas de alimentación, atención veterinaria, control antiparasitario, higiene y resguardo del animal.

Según la atribución del MPA, la imputada conocía que el perro padecía una afección dermatológica visible y progresiva, ya que previamente había consultado a un veterinario y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, la acusación sostiene que no mantuvo esas medidas de cuidado ni evitó que el animal permaneciera sin control en la vía pública.

El rescate se produjo el 17 de julio, alrededor de las 16, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500 de Venado Tuerto. Al ingresar al Dispensario Canino Municipal, "Pluto" presentaba desnutrición severa, una importante infestación de pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y mucosas pálidas compatibles con un cuadro de anemia. Los profesionales determinaron además que sufría una dermatitis severa, con contaminación bacteriana y fúngica secundaria, de evolución crónica. Tras quince días de tratamiento veterinario, alimentación y cuidados adecuados, se constató una mejoría clínica evidente.

La denuncia y las pruebas reunidas

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el IMuSCA. La actuación fue impulsada por la abogada Valeria Morales, integrante del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMuSCA), quien aportó al MPA las actuaciones realizadas por el organismo, junto con registros, fotografías, informes veterinarios y otros elementos de prueba.

Entre las evidencias incorporadas al legajo figuran el informe-denuncia confeccionado por el IMuSCA, conversaciones de WhatsApp mantenidas con una vecina que alertó sobre el estado del perro y con la propia imputada, fotografías del animal antes y después del rescate e informes médicos veterinarios que documentaron la gravedad del cuadro sanitario.

De acuerdo con la documentación judicial, durante esos intercambios la imputada reconoció ser la propietaria de "Pluto", manifestó que el perro padecía dermatitis, explicó que tenía dificultades para afrontar el tratamiento y expresó su intención de recuperarlo una vez que mejorara su estado de salud.

La calificación legal

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal. El MPA encuadró los hechos en los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346, al considerar que los sufrimientos padecidos por el animal habrían sido consecuencia de la omisión consciente de los cuidados que debía brindarle quien tenía la responsabilidad de su guarda.

La imputación sostiene que el sufrimiento del perro solo cesó gracias a la intervención de terceros y del IMuSCA, organismo que procedió a su rescate y atención veterinaria.

Medidas impuestas por la Justicia

La imputada no podrá tener animales mientras permanezcan vigentes las medidas judiciales. Durante la audiencia se acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, deberá mantener buena conducta, constituir domicilio y abstenerse de adquirir, adoptar, poseer, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía.

Además, deberá informar si actualmente tiene algún animal bajo su responsabilidad y acreditar, en un plazo de 48 horas, su entrega responsable bajo supervisión del IMuSCA u otro organismo municipal competente. Asimismo, se dispuso que "Pluto" continúe bajo la guarda actualmente establecida y no pueda ser restituido a la imputada mientras las medidas permanezcan vigentes.

El fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo realizado por el Dr. Facundo Peña durante la investigación, así como la intervención del IMuSCA y la denuncia presentada por la Dra. Valeria Morales, actuaciones que permitieron rescatar al animal, garantizar su recuperación veterinaria y reunir la evidencia incorporada al proceso penal.