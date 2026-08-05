León XIV visitará la Argentina en noviembre

El Vaticano confirmó que el pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Su recorrido incluirá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque la agenda detallada será anunciada más adelante.

El papa León XIV visitará la Argentina durante noviembre como parte de su primera gira apostólica por América del Sur. El pontífice llegará al país el domingo 8 y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La confirmación fue comunicada este miércoles por la Nunciatura Apostólica. El viaje completo se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá también Uruguay y Perú, tras las invitaciones cursadas por los gobiernos y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Según el cronograma general, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Posteriormente se trasladará a la Argentina y, una vez finalizada su estadía en el país, continuará hacia Perú, donde recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17.

La Santa Sede aclaró que el programa definitivo, con los horarios y las actividades que encabezará el Papa en cada ciudad, será difundido más adelante.

Buenos Aires, Luján y Córdoba

La Ciudad de Buenos Aires concentraría las principales reuniones institucionales y pastorales de la visita. Allí se espera que León XIV mantenga encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia, además de encabezar una celebración religiosa de carácter multitudinario.

Otra de las escalas confirmadas será Luján, donde se encuentra la basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina y uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

El recorrido también incluirá la ciudad de Córdoba. La elección permitirá ampliar territorialmente la convocatoria y facilitar la participación de fieles provenientes del centro y del norte argentino.

Hasta el momento, no fueron confirmados oficialmente los lugares donde se realizarán las misas ni las restantes actividades públicas. Las versiones que mencionan posibles celebraciones en la avenida 9 de Julio, frente a la Basílica de Luján y en Córdoba forman parte de la planificación preliminar y deberán ser ratificadas por el Vaticano.

Comenzarán los preparativos oficiales

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el Gobierno nacional conformará un comité interministerial para coordinar los aspectos protocolares, sanitarios, logísticos y de seguridad de la visita.

En la organización participarían la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Capital Humano y Seguridad. También deberán intervenir las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El operativo será planificado junto con la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y los organismos correspondientes de la Santa Sede. La Iglesia argentina, por su parte, ya trabaja en la preparación litúrgica, pastoral y logística de las actividades.

La visita había comenzado a tomar forma después de la audiencia celebrada el 7 de junio de 2025 en el Vaticano entre León XIV y el presidente Javier Milei. En aquella oportunidad, el Gobierno argentino informó que el pontífice había confirmado su intención de viajar al país.

La primera visita papal en 39 años

La llegada de León XIV tendrá un fuerte significado histórico: será la primera visita de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una extensa recorrida pastoral por el país.

Aquella visita comenzó el 6 de abril y se extendió hasta el día 12. El pontífice polaco participó de actividades en distintas provincias y encabezó el 11 de abril una multitudinaria misa en Rosario, uno de los acontecimientos religiosos más importantes registrados en la ciudad.

Durante el pontificado de Francisco, iniciado en 2013, no se concretó una visita a su país natal. Por esa razón, la presencia de León XIV pondrá fin a un período de 39 años sin viajes papales a territorio argentino.

La confirmación abre ahora una etapa decisiva de organización. Durante los próximos meses se definirán el cronograma, los recorridos, las celebraciones y los dispositivos necesarios para recibir a miles de fieles en las tres ciudades incluidas en la agenda.