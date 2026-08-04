Maggiolo tendrá un parque solar para cubrir el 60% del consumo

La localidad de Maggiolo dio un paso clave hacia la incorporación de energías renovables tras la firma de un convenio entre la Comuna y la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto para la construcción de un parque fotovoltaico. El proyecto permitirá generar el equivalente a casi el 60% del consumo eléctrico local, además de fortalecer la estabilidad del servicio de energía en la comunidad.

El acuerdo fue suscripto este martes en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, ubicada en la esquina de Mitre y Belgrano. En representación de la Comuna firmó el presidente comunal Juan Fetter, mientras que por la entidad cooperativa lo hicieron su presidente, Ademar Aznar; el secretario, Juan Carlos Rodríguez; y el gerente, Cristian Marmiroli.

El terreno será cedido por 25 años

El convenio establece un contrato de comodato por 25 años mediante el cual la Comuna cede una fracción de terreno destinada a la instalación, operación y mantenimiento del sistema de generación de energía solar.

Sobre ese predio se construirá el parque fotovoltaico, cuya producción permitirá abastecer una parte significativa de la demanda eléctrica de Maggiolo. Según las estimaciones presentadas durante la firma, la generación alcanzará un volumen equivalente a casi el 60% del consumo energético de la localidad.

Además de incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz energética, el proyecto apunta a mejorar la estabilidad del suministro eléctrico para los usuarios.

La inversión será asumida por la Cooperativa

El acuerdo también determina que la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto financiará íntegramente el proyecto, incluyendo la adquisición del equipamiento, el montaje de los paneles, el tendido de cableado, la infraestructura necesaria y los costos operativos vinculados al funcionamiento y mantenimiento del sistema.

De esta manera, la entidad será responsable de ejecutar todas las obras requeridas para que el parque entre en funcionamiento.

Prioridad para la mano de obra local

Otro de los puntos incorporados al convenio establece que se priorizará la contratación de trabajadores de Maggiolo siempre que en la localidad existan los recursos técnicos necesarios para desarrollar las tareas previstas.

El objetivo es que la iniciativa no solo represente una mejora en materia energética, sino que también genere oportunidades laborales durante la etapa de construcción e instalación del parque solar.

Un proyecto orientado a las energías renovables

El emprendimiento tendrá características similares al parque fotovoltaico proyectado para Venado Tuerto y forma parte de una estrategia orientada a incrementar la producción de electricidad mediante fuentes renovables.

En los últimos años, distintas localidades del sur santafesino avanzaron con iniciativas vinculadas a la generación de energía solar, impulsando proyectos que buscan diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del abastecimiento tradicional.

El convenio firmado entre la Comuna de Maggiolo y la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto constituye el punto de partida para la ejecución del parque fotovoltaico, que una vez operativo permitirá abastecer una parte importante de la demanda eléctrica local con energía de origen renovable.