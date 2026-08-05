Venado Tuerto: Un hombre fue condenado por operar una red de juego clandestino

La Justicia de Venado Tuerto condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por organizar y operar juegos de azar clandestinos a Matías Damián Poliotto, quien admitió haber actuado como cajero y vendedor de plataformas de apuestas ilegales mientras explotaba una subagencia oficial de Lotería de Santa Fe. La investigación fue impulsada por el fiscal Iván Raposo junto a un equipo del Ministerio Público de la Acusación, a partir de una denuncia presentada por la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

La sentencia fue dictada este miércoles 5 de agosto por la jueza Paula Verónica Borrello, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía, el imputado y su defensa. Durante la audiencia, Poliotto reconoció los hechos atribuidos, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con la pena y las reglas de conducta impuestas.

Una investigación iniciada por la Lotería de Santa Fe

La causa comenzó el 22 de julio de 2024, cuando el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, denunció que en una subagencia oficial de titularidad de Poliotto, ubicada en Venado Tuerto, se recibía dinero para acreditar saldo en plataformas de apuestas virtuales no autorizadas.

De acuerdo con la investigación, el condenado aprovechaba su actividad vinculada a una agencia oficial para desempeñarse simultáneamente como cajero de sitios ilegales. Entre sus funciones figuraban captar apostadores, crear usuarios y contraseñas, cargar saldos, recibir transferencias, pagar premios y realizar rendiciones de dinero.

El hecho reconocido en el acuerdo estableció que participó entre 2023 y septiembre de 2024 en tres estructuras dedicadas a la organización y explotación de apuestas virtuales clandestinas, entre ellas las plataformas denominadas «Oasis Pro» y «Casino Venado».

La prueba obtenida durante la investigación

Uno de los elementos centrales de la pesquisa fue la intervención de un agente revelador autorizado judicialmente.

Tras analizar perfiles públicos de Instagram, el investigador estableció contacto con una cuenta utilizada para promocionar una plataforma de apuestas ilegales. Durante el procedimiento se creó un usuario para ingresar al sitio y se indicó una cuenta bancaria donde debía realizarse la carga de saldo.

Una transferencia de $5.000 permitió comprobar que la cuenta receptora pertenecía a Matías Poliotto. Luego se realizaron apuestas dentro de la plataforma y se solicitó el retiro parcial del dinero obtenido, quedando toda la operatoria registrada mediante actas, comprobantes, capturas de pantalla y registros audiovisuales.

La investigación también incorporó tareas de campo, registros fotográficos y fílmicos, informes sobre movimientos económicos, análisis de cuentas bancarias, líneas telefónicas y dispositivos electrónicos secuestrados.

El propio imputado reconoció su participación

Durante una declaración prestada ante el Ministerio Público de la Acusación, Poliotto admitió que actuaba como vendedor y cajero de apuestas clandestinas.

Reconoció que creaba usuarios y contraseñas para los jugadores, cargaba saldos, administraba pagos y premios y recibía un porcentaje de las pérdidas de los apostadores. También describió el funcionamiento jerárquico de la organización y la existencia de proveedores de fichas y rendiciones periódicas de dinero hacia niveles superiores de la estructura.

Las condiciones de la condena

Además de la pena de prisión condicional, la jueza dispuso que Poliotto cumpla durante tres años diversas reglas de conducta.

Entre ellas deberá fijar residencia y someterse al control de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad, informar cualquier cambio de domicilio, no cometer nuevos delitos y abstenerse de mantener vínculos con páginas de juegos de azar no homologadas en la provincia de Santa Fe. También deberá acreditar, dentro de los seis meses, su asistencia a un Taller de Reflexión y Concientización organizado por la Dirección de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Asimismo, se ordenó el pago de $300.000 como reparación del daño, monto que será destinado al Comedor Esperanza de Venado Tuerto.

La investigación continúa

Al referirse al caso, el fiscal Iván Raposo sostuvo que «Esta condena demuestra que no estamos frente a una actividad menor ni meramente administrativa. El juego clandestino afecta el orden económico, evade los mecanismos de control del Estado y permite que importantes sumas de dinero circulen por canales informales y de difícil trazabilidad».

También afirmó que «Esta condena constituye un primer paso y el puntapié inicial para continuar avanzando sobre una estructura más amplia de juego clandestino. La investigación permitió identificar una red con distintos niveles de intervención, por lo que el trabajo continúa orientado a determinar todas las responsabilidades y alcanzar a quienes ocupan los restantes eslabones de la organización».

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Raposo junto con un equipo integrado por la Dra. Maira Vuletic, personal del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) de la Fiscalía Regional 3 y efectivos de la Policía de Investigaciones. Además, la actuación se enmarca en el trabajo que la Fiscalía Regional de Venado Tuerto viene desarrollando sobre organizaciones delictivas complejas en el sur santafesino.