Estudiantes de General López fueron diputados por un día

La Legislatura de Santa Fe recibió este martes a estudiantes y docentes de 12 escuelas secundarias del departamento General López que participaron de una nueva edición del programa «Diputados por un Día», una propuesta impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares para acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo y promover su participación ciudadana.

La actividad reunió a delegaciones de Villa Cañás, Wheelwright, Murphy, Carreras, San Eduardo y Venado Tuerto, cuyos alumnos asumieron simbólicamente el rol de legisladores. Durante la jornada presentaron, debatieron y votaron iniciativas vinculadas con distintas problemáticas e inquietudes de sus comunidades.

Jóvenes que debatieron proyectos para sus comunidades

En el recinto de la Cámara de Diputados, los estudiantes reprodujeron el funcionamiento de una sesión legislativa ordinaria. Luego de una instancia previa de capacitación sobre el proceso de elaboración de leyes y el trabajo parlamentario, cada grupo expuso sus proyectos y participó del debate antes de someter las propuestas a votación.

Gran parte de las iniciativas estuvieron orientadas al ambiente, las energías renovables y la salud mental, ejes que, según destacó la legisladora, reflejan las principales preocupaciones de los jóvenes que participaron de la experiencia.

Galnares señaló que «hubo proyectos muy interesantes, los cuales vamos a trabajar y a analizar» y agregó que «es muy valioso que la mayoría de los proyectos estuvieran vinculados a temáticas ambientales, las energías renovables, pero también a la salud mental».

Acercar la Legislatura a las nuevas generaciones

La diputada también valoró el intercambio que se genera entre los estudiantes y los legisladores durante este tipo de jornadas. «El programa permite a los jóvenes conocer de cerca cómo trabajamos en la Legislatura, hacer preguntas, presentar sus ideas y participar», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que «para nosotros también es una buena oportunidad para escucharlos», al remarcar la importancia de incorporar las miradas y propuestas de las nuevas generaciones al debate público.

El programa busca fortalecer el vínculo entre la Cámara de Diputados y la comunidad educativa santafesina, promoviendo el conocimiento del proceso legislativo y el valor de la participación democrática como herramienta para impulsar transformaciones en las distintas localidades de la provincia.

Propuestas que pueden convertirse en proyectos de ley

La dinámica contempla una etapa de formación previa en la que los estudiantes conocen el funcionamiento del Poder Legislativo, aprenden cómo se elaboran las leyes y desarrollan sus propias iniciativas.

Posteriormente, esas propuestas son debatidas en una sesión simulada con características similares a una reunión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Los proyectos elaborados pasan a integrar el circuito legislativo como propuestas ciudadanas, por lo que pueden ser retomados por los diputados provinciales y convertirse en iniciativas parlamentarias para su tratamiento formal.

La edición desarrollada este martes reunió a jóvenes de distintos puntos del departamento General López, consolidando una nueva instancia de participación estudiantil en la Legislatura santafesina. La propuesta forma parte de las actividades que la diputada Sofía Galnares viene impulsando en el sur provincial para fortalecer el vínculo entre las instituciones legislativas y la comunidad educativa.