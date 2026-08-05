Santa Isabel: La Comuna llevó su gestión al barrio Luján con un operativo integral

El programa «La Comuna en tu Barrio» volvió a desplegar un operativo integral en el barrio Luján de Santa Isabel, donde equipos de distintas áreas del Gobierno local realizaron tareas de mantenimiento urbano, servicios comunitarios y atención directa a los vecinos. La jornada estuvo encabezada por el presidente comunal, Pablo Giorgis, quien recorrió el sector junto al personal comunal para supervisar las actividades y dialogar con los habitantes.

Una jornada con servicios y mantenimiento

Durante el operativo se llevaron adelante trabajos de corte de pasto, barrido, poda, limpieza de cunetas y mejorado de calles mediante la colocación de piedra, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios públicos y mejorar la circulación dentro del barrio.

Además, la campaña incluyó vacunación gratuita para perros y gatos, como parte de las acciones que la gestión comunal desarrolla en materia de salud animal y tenencia responsable de mascotas.

En paralelo, personal de distintas áreas recorrió las viviendas del barrio para recepcionar reclamos, escuchar sugerencias de los vecinos y acercar información sobre los programas de Educación, Cultura y Promoción Social que impulsa la Comuna.

Contacto directo con los vecinos

Otro de los ejes de la jornada fue el diálogo cara a cara con los habitantes del barrio Luján. Durante las visitas domiciliarias también se brindó información preventiva vinculada al fenómeno climático El Niño y sus posibles efectos, con el propósito de que las familias conozcan las recomendaciones elaboradas por el Gobierno local.

En ese marco, Giorgis destacó la importancia de mantener presencia territorial para conocer de primera mano las necesidades de cada sector de la localidad. «Seguimos en la calle, escuchando las demandas diarias y trabajando para mejorar el servicio en cada rincón del pueblo», expresó durante la recorrida.

Un programa para descentralizar la atención

Desde la Comuna señalaron que el programa busca acercar la gestión a cada barrio y acelerar la respuesta a las necesidades de los vecinos, descentralizando la atención y fortaleciendo el vínculo entre la administración local y la comunidad.

Al finalizar la actividad, las autoridades agradecieron el recibimiento de los vecinos del barrio Luján y adelantaron que «La Comuna en tu Barrio» continuará desarrollándose en otros sectores de Santa Isabel durante las próximas semanas.

La iniciativa se suma a otras acciones que la gestión comunal viene impulsando en la localidad, orientadas a mejorar la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de los habitantes mediante intervenciones territoriales y obras ejecutadas con recursos locales.