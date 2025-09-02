Villa Cañás: Limpieza de canales y obras hidráulicas evitaron inundaciones tras la tormenta de Santa Rosa

La municipalidad de Villa Cañás informó que las recientes intervenciones en la red de desagües pluviales —combinando limpieza de canales y una nueva etapa de entubación— permitieron optimizar el escurrimiento del agua tras la intensa lluvia registrada el pasado fin de semana, que dejó 160 milímetros en la localidad.

Al respecto el intendente Norberto Gizzi detalló que los trabajos incluyeron la limpieza con retroexcavadora en dos canales: uno se ejecutó en el acceso norte de la Avenida 51 (ex ruta 94), donde se intervinieron 1.200 metros lineales; y otro sobre un trazado paralelo a la Ruta 94, entre las Avenida 64 y Calle 36, con una extensión aproximada de 2.000 metros lineales. Estas labores, realizadas con equipo y personal municipal y con apoyo provincial en maquinarias, facilitaron la rápida evacuación del agua acumulada.

En forma paralela, la Municipalidad impulsó una nueva etapa de entubación en la colectora de Calle 71 y Avenida 64. La obra demandó una inversión de $6.582.000, íntegramente aportados por el municipio, con el acompañamiento del gobierno provincial. La intervención mejora el drenaje pluvial en la zona oeste de la ciudad, completando trabajos de canalización iniciados en etapas anteriores y reduciendo de manera significativa el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

El intendente Norberto Gizzi subrayó la importancia de la obra por su impacto inmediato y su proyección a futuro: “Estas obras son fundamentales para seguir construyendo una ciudad más ordenada, segura y preparada para enfrentar las inclemencias climáticas”. Además precisó que en la intervención se colocarán alrededor de 70 tubos, se modificará una cámara y se construirán dos nuevas, lo que —dijo— permitirá el total escurrimiento del sector oeste de la ciudad y de futuras urbanizaciones.

El mandatario subrayó que «gracias a la limpieza de ambos canales y obras hidráulicas no tuvimos riesgo de inundación en toda la ciudad». Finalmente agradeció al gobierno de la provincia por el trabajo que se esta haciendo en conjunto en beneficio de los vecinos.

El municipio indicó que las tareas de mantenimiento de canales y la supervisión de obras hidráulicas continuarán de manera programada, con el objetivo de sostener la cobertura preventiva frente a episodios meteorológicos de similar intensidad.

Nuevo entubamiento en el acceso por Calle 42

La Municipalidad de Villa Cañás informó que se encuentra cortado el acceso a la ciudad por Calle 42, a la altura de la cancha del Club Independiente, por una nueva obra de entubación en la intersección con Calle 71. El tránsito estará interrumpido mientras duren los trabajos, con el objetivo de mejorar la infraestructura pluvial de la zona.

Estas nuevas obras pertenecen al Programa de Obras Urbanas 2025, convenio firmado con el Ministerio de Obras Publicas de la provincia, que incluye la entubación y colocación de módulos premoldeados en Calle 42 y Calle 71 (en proceso), Calle 44 y 71, Calle 36 y 71 (finalizado) y Avenida 50 y 71.