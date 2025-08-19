Villa Cañás: Provincia y municipio activarán obras de pavimentación, cordones cunetas y desagües

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, firmaron un convenio en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) para la ejecución de importantes obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

El acuerdo, por un total 399 millones de pesos ($399.218.320) y no reintegrable, que financia la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro, contempla obras de pavimentación, cordón cuneta y entubaciones, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir futuros anegamientos.

Al respecto, el ministro Lisandro Enrico señaló: “Mantuvimos una importante reunión con el intendente Norberto Gizzi, y también el secretario de Vinculación Territorial del Gobierno de Santa Fe, Roberto Vergé. Hicimos un repaso de cómo están avanzando las obras en la ciudad de Villa Cañás, donde por ejemplo tenemos la construcción de 45 viviendas en la zona del barrio de la exquinta Sfasciotti, ya con un 75 por ciento de los trabajos ejecutados”.

“Pero, además, pudimos dar continuidad a otro programa de obras urbanas, donde el intendente priorizó la mejora de calles, con nuevas pavimentaciones y construcción de cordón cuneta. Incluso, vamos a intensificar las obras de desagües dentro del ejido urbano para facilitar el escurrimiento de agua en tiempos de altas lluvias”, indicó Enrico.

Tras la reunión, Gizzi comentó: “El trabajo en sintonía con el Gobierno provincial es fundamental para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra ciudad. Estas obras no solo mejoran la calidad de vida de los vecinos, sino que también brindan soluciones concretas a problemas de larga data, como el escurrimiento del sector Oeste de la ciudad como y también de futuras urbanizaciones”.

“El año anterior ya habíamos logrado con este mismo programa avanzar en nuevas cuadras de pavimento y tareas de bacheo para recuperar la infraestructura deteriorada, ahora vamos a duplicar estos esfuerzos con el objetivo de seguir teniendo las calles en buenas condiciones”, destacó el intendente.

A través de este proyecto se pavimentarán siete calles, se harán nueve cuadras de cordón cuneta y trabajos de entubación y colocación de módulos premoldeados en calle 42 y avenida 71, calle 44 y 71, calle 36 y 71 y avenida 50 y 71.