Villa Cañás: Informe sobre el protocolo efectuado al primer caso de Covid-19 de la ciudad

Hoy por la mañana desde el Hospital Samco de Villa Cañás, el intendente Norberto Gizzi, la directora del nosocomio Sandra Guerini y el Dr. Gustavo R. Campo, médico que atendió al paciente, mediante conferencia de prensa informaron a toda la comunidad, el protocolo realizado con el primer caso positivo de la ciudad.

En primer lugar el intendente Norberto Gizzi expresó que: “el primer caso de Covid-19 de Villa Cañás, se trata de un empleado municipal, el cual la semana pasada tomó licencia debido a que tenia que someterse a una cirugía muy importante en el Instituto Cardiovascular de Rosario, el día jueves pasado, estuvo en el edificio municipal saludando a sus compañeros, hubo contactos entre ellos, y según pudimos saber hasta el momento, el paciente fue atendido a tiempo y evoluciona bien”.

A continuación la directora del Samco local Sandra Guerini detalló: “La primer consulta, el paciente la realiza el día miércoles 22 de julio, primero telefónicamente con el Dr. Campos y luego se lo asiste en la guardia, el día jueves presenta una leve mejoría y el viernes vuelve a llamar, se dirección nuevamente a la guardia, lo examinan y le hacen una radiografía, por consiguiente se evalúa un seguimiento de menor cantidad de horas. El día sábado luego de un nuevo llamado se decide su traslado a un centro de mayor complejidad ya que el paciente venia con factores de riesgo. Luego de una nueva evaluación queda internado en el Hospital Gutierrez de Venado Tuerto, logrando estabilizar su cuadro. Por último el día de ayer recibimos los resultados del hisopado, confirmando el primer caso positivo de Villa Cañás.”

“A partir de esta notificación, se continuó trabajando, porque ya lo veníamos realizando desde el día sábado, con los contactos estrechos del paciente, podemos decir que al día de hoy, según los distintos tipos de acercamientos de tiempo de convivencia, tenemos 16 aislados todos asintomáticos.”

No encontrar el nexo epidemiológico es un problema

Por su parte, el Dr. Gustavo R. Campo, informó que: “este paciente no comenzó con síntomas como habitualmente se comunican en los spots publicitarios de la provincia, con fiebre o con tos o dolor de garganta, sino con dolores en el cuerpo y con una temperatura de 36,5º, después se fue precipitando el caso, el sábado al mediodía se le realiza el hisopado, cuyo resultado demoró porque se envió al CEMAR, y aquí como están realizando muchos estudios tuvo una demora de 48 hs”.

Con especial énfasis expresó que: “todo paciente con hisopado o sin él por protocolo debe entrar en aislamiento durante 15 días, por eso, debido a que el paciente trabaja en la municipalidad, se procedió a aislar a todos los contactos estrechos que tuvo, no solo como dice el protocolo de las ultimas 48 horas, sino que, nosotros fuimos aún mucho más atrás, notificando y aislando a todas las personas en las últimas 72 y hasta 96 horas”.

“El nexo epidemiológico no esta claro, ya que se suponía que su contagio fue en el ICR, pero hablando con el infectólogo y con la directora, me manifestaron que el primer caso ellos lo tienen hace 10 días atrás y el paciente recibe el alta en esa institución hace 14 días atrás. Por lo tanto no se puede señalar como que ahí comenzó el nexo, porque también hay que tener en cuenta que el paciente, al ser remisero, realizó otros viajes por trabajo, y ahí pudo tener otros contactos con pasajeros de otras localidades o incluso con alguien en una estación de servicio, porque volvió a viajar a Rosario, donde si hay circulación comunitaria del virus, no encontrar el nexo es un problema.”

Hasta el momento al presentarse solo un caso positivo, la ciudad de Villa Cañás no va a tener cambios de Fase en los protocolos de seguridad. Los 16 aislados serán hisopados en el día de hoy y continuarán en aislamiento preventivo en sus domicilios por durante 14 días. En cuanto al nuevo caso sospechoso que se informó ayer, se aguarda el resultado del hisopado que también se realizará hoy. Se trata de un transportista que estuvo en Rosario, pero no tiene relación con el caso positivo confirmado.

Tanto desde la dirección del hospital, como el Dr. Campo, quieren llevarle tranquilidad a la sociedad, y a quienes circunstancialmente hayan tenido contacto con el paciente o con algún familiar que hasta tanto no se presenten síntomas o resultados positivos de los contactos estrechos, no se activa el protocolo para contacto de contactos. Aclararon que el virus se contagia en un vinculo de cercanía directa, no por recibir un papel de la mano del paciente, sino por algo más estrecho en cuanto a tiempo y distancia que se tenga con el infectado, es por ello, que nuevamente recomendaron a toda la comunidad seguir con el distanciamiento social de 2 metros, el uso del barbijo y medidas de higiene, como así también que no se comparta el mate, como prevención y seguridad para todos.