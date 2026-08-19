Villa Cañás: Imputaron y liberaron a la presunta “viuda negra”

Selva Leticia González fue imputada este martes 18 de agosto en Venado Tuerto por tres hechos investigados por la Fiscalía, entre ellos el presunto robo de cuatro millones de pesos y 7.000 dólares a un adulto mayor de Villa Cañás que habría sido sedado mediante un fármaco. La Justicia dispuso su inmediata libertad bajo estrictas reglas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento a la víctima y la obligación de presentarse semanalmente en la Comisaría 6ª.

La audiencia se desarrolló ante la jueza Mariana Belén Vidal, con la intervención del fiscal Iván Raposo y de la defensora pública Melisa V. Andreatta. La imputación comprendió tres hechos tramitados en dos legajos y González fue atribuida como autora de los delitos de hurto simple, estafa, falsificación de documento privado y amenaza simple, en concurso real, además de robo simple por el episodio ocurrido el 7 de agosto.

El caso investigado como “viuda negra”

El tercer hecho es el que dio origen a la investigación conocida popularmente como el caso de la “viuda negra”. Según la atribución formulada por la Fiscalía, durante la noche del 7 de agosto González se encontraba en la vivienda de Osmar Oscar Palou, en Villa Cañás, cuando habría colocado en una bebida un fármaco con efectos somníferos para disminuir la capacidad de reacción del hombre.

La acusación sostiene que posteriormente habría sustraído cuatro millones de pesos y 7.000 dólares y se habría retirado caminando del domicilio. Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente el delito de robo simple en calidad de autora.

Entre las evidencias incorporadas al legajo aparecen testimonios de familiares y de la cuidadora de la víctima, conversaciones de WhatsApp y registros de cámaras municipales. También consta que el allanamiento realizado el 14 de agosto permitió secuestrar un frasco con medicación y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El episodio había comenzado a reconstruirse luego de que la cuidadora advirtiera un mensaje de WhatsApp escrito de una manera que consideró inusual para el adulto mayor. Al acercarse a la vivienda lo encontró somnoliento y, posteriormente, el hombre debió ser trasladado al Sanatorio Firmat tras sufrir una caída y presentar un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración.

También le atribuyeron hechos vinculados con cheques

La audiencia incorporó además dos hechos anteriores que ya eran investigados por la Fiscalía. En el primero, se le atribuyó haber sustraído seis cheques en blanco pertenecientes a Palou, falsificar la firma del titular y utilizarlos como medio de pago en comercios de Villa Cañás.

Dentro de ese expediente se investigaron cheques que fueron puestos en circulación por distintos montos. La acusación fiscal encuadró provisoriamente esas conductas como hurto simple, estafa y falsificación de documento privado.

El segundo hecho corresponde al 30 de abril de este año. Según la imputación, González habría enviado al hombre mensajes de voz mediante WhatsApp en el contexto de la disputa generada por los cheques. Entre las expresiones incorporadas al expediente figura la frase “así que o cierra la boca o se la hago cerrar yo”. Por ese episodio se le atribuyó además el delito de amenaza simple.

Libertad con restricciones y prohibición de contacto

Tras la lectura de los hechos, la Defensa solicitó un cuarto intermedio para tomar conocimiento de los legajos. Al reanudarse la audiencia, Fiscalía y Defensa coincidieron en solicitar medidas cautelares no privativas de la libertad, aunque la defensora cuestionó las calificaciones legales escogidas por la acusación.

La jueza Vidal dispuso entonces la inmediata libertad de González, quien se encontraba alojada en la Alcaidía Departamental de Melincué. La resolución estableció que deberá fijar domicilio, mantener buena conducta, someterse al proceso y comparecer cada vez que sea citada. Además, tendrá que presentarse una vez por semana en la Comisaría 6ª de Villa Cañás para acreditar arraigo y sujeción al proceso.

También se ordenó una prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con Palou, su familia y testigos de la investigación, ya sea de manera directa, por terceras personas o mediante cualquier medio de comunicación.

La resolución contempló además el embargo sobre dos bienes pertenecientes a terceros —un vehículo Ford EcoSport y un acoplado—, condicionado al consentimiento de sus respectivos titulares. La efectivización de esas medidas deberá ser acreditada ante la Oficina de Gestión Judicial dentro del plazo establecido de 72 horas.

Las calificaciones legales formuladas durante la audiencia son provisorias y podrán modificarse a medida que avance la investigación. González continuará sometida al proceso en libertad y conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.