Venado Tuerto ya procesó más de 7.000 toneladas de residuos

Venado Tuerto alcanzó un nuevo registro dentro de la estrategia para avanzar hacia el cierre definitivo del basural a cielo abierto. Más de 7.000 toneladas de residuos fueron procesadas en la Planta de Tratamiento desde la implementación de la Recolección Diferenciada, evitando que esos materiales fueran depositados en el vertedero de la ciudad.

El sistema comenzó a funcionar en toda Venado Tuerto el 1º de febrero de 2025 y estableció días específicos para que los vecinos dispongan los materiales reciclables previamente separados en sus hogares. Inicialmente la recolección se realizaba los lunes y, desde junio de ese año, se incorporaron también los jueves ante el crecimiento del volumen recuperado.

El intendente Leonel Chiarella vinculó el resultado con la participación de los vecinos. «Cada kilo que llega a la Planta de Tratamiento es un kilo que no termina en el basural. Llegar a las 7000 toneladas es posible gracias al compromiso de miles de vecinos que todos los lunes y jueves separan sus reciclables y hacen su parte», expresó.

En ese sentido, remarcó que el avance requiere sostener la separación domiciliaria. «Desde el Gobierno municipal generamos las herramientas y realizamos las inversiones necesarias, pero necesitamos que cada vecino siga separando sus residuos en casa. Es un trabajo que hacemos entre todos», agregó.

De los hogares a la Planta de Tratamiento

Una vez recolectados, los residuos ingresan a la Planta de Tratamiento, donde son clasificados y procesados. Los materiales recuperables pueden reincorporarse al circuito productivo y convertirse en nuevos elementos, en lugar de ser descartados definitivamente.

Una muestra de ese proceso puede observarse en el Parque Municipal General Belgrano, donde fueron incorporados bancos y mesas confeccionados con materiales reciclados.

El director de Gestión Participativa, Sebastián Urreta, explicó el recorrido que realizan los residuos separados correctamente. «Todo lo que los vecinos separan correctamente tiene un recorrido. Llega a la Planta, se clasifica y se procesa para que esos materiales puedan volver al circuito productivo», indicó.

La evolución del programa muestra un crecimiento sostenido. Al cumplirse el primer año de la recolección diferenciada en toda la ciudad, en febrero de 2026, el municipio había informado que más de 3.500 toneladas habían sido recuperadas. Seis meses después, el volumen procesado superó las 7.000 toneladas.

Más hogares incorporados al sistema

En paralelo al funcionamiento de la recolección, el municipio continúa desarrollando acciones territoriales junto a voluntarios de Reciclar Venado para ampliar la cantidad de vecinos que separan sus residuos. Las recorridas apuntan a sumar hogares y mejorar la calidad de los materiales que llegan a la Planta de Tratamiento.

«Seguimos recorriendo la ciudad, hablando con los vecinos y trabajando para que cada vez sean más las familias que se sumen a la separación», sostuvo Urreta.

La Recolección Diferenciada forma parte de “Objetivo Cierre Basural”, la política municipal que combina separación en origen, recuperación de materiales y tratamiento de residuos con la meta de terminar con el actual vertedero a cielo abierto.

Urreta destacó que el volumen alcanzado responde al aporte cotidiano de los hogares que participan del sistema. «Cada bolsa que los vecinos separan en sus casas nos permite recuperar más materiales y reducir lo que llega al basural. Ese compromiso cotidiano es el que nos permite seguir avanzando hacia el objetivo que tenemos como ciudad», concluyó.