Rafaela inaugura su velódromo para los Juegos Suramericanos

Rafaela inaugurará este miércoles 19 de agosto el Invencible Velódromo, una de las principales obras deportivas construidas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La apertura coincidirá con la llegada de la Antorcha Suramericana y con la activación del Portal que marcará la cuenta regresiva hacia el inicio de la competencia continental.

La ceremonia formará parte de una jornada que combinará actividades institucionales, participación de vecinos y una primera puesta en funcionamiento deportivo del nuevo escenario. Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Una pista construida con estándares internacionales

El velódromo cuenta con una pista cubierta de 250 metros, la medida reglamentaria utilizada para las competencias internacionales de ciclismo de pista. La superficie fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia, con tratamiento ignífugo y una protección especial destinada a prolongar su durabilidad.

La estructura incorpora además 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central superior a los 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares con capacidad para alrededor de 400 espectadores. Los cerramientos frontales y laterales fueron realizados con policarbonatos especiales para filtrar los rayos ultravioletas.

El jefe de obra del velódromo, Nicolás Montenegro, destacó la magnitud de la construcción. «Es una obra que no se ve todos los días: cuenta con 11 vigas de 70 metros de longitud en un galpón gigante», señaló. A comienzos de agosto, el Gobierno provincial había informado que la obra se encontraba en su etapa final de ejecución y que la pista fue diseñada para el ciclismo de alto rendimiento.

La Antorcha recorrerá Rafaela antes de la inauguración

La jornada comenzará con el paso del Fuego Suramericano por distintos puntos de Rafaela. Según el cronograma previsto, la Antorcha ingresará por la Ruta 70 y continuará por avenida Santa Fe, con un recorrido que incluirá el Balneario, la Escuela Mistral, el Cine Belgrano, la Municipalidad y la Plaza 25 de Mayo.

A las 12 está prevista su llegada al Portal Suramericano, donde se pondrá en funcionamiento la cuenta regresiva oficial hacia los Juegos, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Viotti. Desde ese punto, la caravana continuará hacia el nuevo velódromo a través de avenida Podio, el corredor construido como parte de la infraestructura vinculada a Santa Fe 2026.

Cerca de las 13, vecinos y deportistas acompañarán desde la rotonda de avenida Podio el tramo final del recorrido hasta el ingreso al escenario. Allí se realizará el acto de inauguración, que incluirá las palabras de las autoridades, el corte formal y el ingreso de la Antorcha al centro del óvalo.

El ciclismo será protagonista desde el primer día

La apertura coincidirá con la actividad del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, que tendrá al nuevo velódromo como escenario. Está previsto que durante la jornada se realice una exhibición de ciclistas que luego participarán de la competencia, cuyo programa contempla actividad desde las 14.30.

La Provincia había presentado previamente el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18 como una prueba oficial del escenario antes de los Juegos Suramericanos. El calendario incluye además la Copa América C2 durante el próximo fin de semana, con participación de la Selección Argentina y delegaciones de otros países del continente.

Las actividades del Tour Suramericano previstas para la previa estarán sujetas a las condiciones climáticas. El recorrido de la Antorcha ya pasó por otras localidades santafesinas y continuará por distintos puntos de la provincia antes del comienzo del certamen.

Una obra que quedará después de Santa Fe 2026

Más allá de su utilización durante los Juegos, el Invencible Velódromo Rafaela fue proyectado como una infraestructura permanente para el ciclismo de alto rendimiento. Una vez finalizado el evento, podrá recibir entrenamientos, competencias nacionales e internacionales y actividades de formación vinculadas a la disciplina.

La superficie central del recinto también permitirá adaptar el espacio para otros usos deportivos y comunitarios, entre ellos vóley, patinaje, actividades escolares, eventos multipropósito y convenciones. El proyecto contó con el asesoramiento de referentes del ciclismo como el campeón olímpico Walter Pérez y el entrenador rafaelino Daniel Capella.

Montenegro resumió las expectativas que genera el nuevo escenario para la disciplina: «Esto va a ser un gran cambio para el ciclismo del país». Con la inauguración de este miércoles, Rafaela sumará una de las infraestructuras centrales de Santa Fe 2026 y comenzará a utilizar un espacio pensado para trascender la competencia de septiembre.