Diego de Alvear tendrá su primera extensión áulica de EEMPA

La localidad de Diego de Alvear contará con su primera extensión áulica de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) Nº 1294 de María Teresa, una iniciativa que permitirá cursar y completar el nivel secundario sin tener que trasladarse a otras ciudades. La apertura fue confirmada tras gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación de Santa Fe, con participación de autoridades provinciales y locales.

La propuesta apunta especialmente a personas adultas que por distintos motivos interrumpieron sus estudios y hasta ahora encontraban en la distancia una de las principales barreras para retomarlos. Una extensión áulica funciona como una sede de cursado vinculada a una EEMPA ya existente, lo que permite llevar la oferta educativa a una localidad sin necesidad de crear un nuevo establecimiento independiente.

Una demanda educativa de la localidad

La iniciativa surgió a partir de una necesidad detectada en Diego de Alvear. Según un relevamiento del Gobierno provincial difundido por la diputada Rosana Bellatti, más del 68% de la población de la localidad no cuenta con el secundario completo. A esa situación se suma que quienes pretendían finalizar sus estudios debían trasladarse hacia otra ciudad para acceder a una propuesta destinada a personas adultas.

Ese condicionamiento territorial fue uno de los puntos centrales planteados durante las gestiones. La posibilidad de cursar en la propia localidad busca reducir una dificultad concreta para quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o simplemente no disponen de medios y horarios compatibles con viajes frecuentes para asistir a clases.

La nueva sede dependerá de la EEMPA Nº 1294 de María Teresa, institución incluida en los registros educativos de la Provincia dentro de la modalidad de educación para adultos. La apertura en Diego de Alvear amplía así el alcance territorial de una propuesta que permite retomar y completar la escolaridad secundaria.

Gestiones ante la Provincia

La diputada provincial Rosana Bellatti impulsó el planteo ante el Ministerio de Educación de Santa Fe y trabajó en la gestión junto con autoridades locales y Silvina Cocitto, delegada del Ministerio de Cultura de la Provincia en el departamento General López. Bellatti integra actualmente la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe por el bloque Socialista.

El proceso tuvo como objetivo encontrar una alternativa que evitara que la falta de una oferta secundaria para adultos dentro de Diego de Alvear continuara funcionando como una barrera para quienes querían regresar al sistema educativo. La extensión permitirá que esa posibilidad quede disponible en la propia comunidad, vinculada a una institución que ya funciona en la región.

"Cuando detectamos una necesidad concreta de nuestra comunidad, tenemos que involucrarnos y trabajar para encontrar soluciones. Poder acercar la posibilidad de terminar la secundaria a quienes durante años no pudieron hacerlo es una enorme satisfacción", destacó Bellatti al confirmar la apertura.

Una opción para terminar el secundario sin viajar

Para la legisladora, uno de los principales efectos de la iniciativa será acercar una oportunidad educativa a vecinos que hasta ahora debían organizar traslados hacia otras localidades para continuar sus estudios. La medida no supone la creación de una nueva EEMPA independiente, sino la instalación en Diego de Alvear de una extensión de la Nº 1294 de María Teresa.

"Esta extensión áulica, que logramos concretar en tiempo récord, significa abrir puertas y generar oportunidades para muchos vecinos que quieren seguir estudiando, capacitarse y proyectar un futuro mejor sin tener que irse de su localidad", agregó la diputada.

La incorporación de la EEMPA se suma a otras alternativas de educación y capacitación para adultos que ya existen en Diego de Alvear. La oferta oficial provincial registra, entre otras propuestas, un Centro de Capacitación Laboral con formación profesional en la localidad. La nueva extensión estará específicamente orientada a quienes necesitan completar la escuela secundaria, con la ventaja central de poder hacerlo sin salir de Diego de Alvear.