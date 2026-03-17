Villa Cañás: Fuerte apuesta a la obra pública, el orden fiscal y la inclusión social en la apertura de sesiones 2026

El intendente Norberto Gizzi inauguró el 39° período ordinario del Concejo Municipal con un balance de gestión y una agenda centrada en infraestructura, servicios, seguridad y desarrollo social. Advirtió por el impacto de la inflación y la caída de recursos, pero ratificó la continuidad de obras y programas.

En el marco de la apertura del 39° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal, el intendente Norberto Gizzi presentó un extenso balance de la gestión 2025 y delineó los principales ejes de gobierno para 2026, con foco en la continuidad de la obra pública, el fortalecimiento de los servicios, la contención social y el desarrollo productivo.

Durante su discurso, el mandatario local destacó que la administración municipal mantiene una línea de “orden y transparencia”, con un resultado económico “levemente deficitario”, pero sin comprometer el funcionamiento ni generar endeudamiento. No obstante, advirtió sobre un contexto económico complejo, marcado por la inflación —que en los primeros meses del año ronda el 6%— y la caída de la coparticipación nacional, factores que impactan en los costos operativos y en la negociación salarial con los trabajadores municipales.

Obras públicas y hábitat: eje central de la gestión

Uno de los pilares del mensaje fue el desarrollo de infraestructura. Gizzi resaltó la finalización de 45 viviendas en el barrio exquinta Sfasciotti, que serán entregadas próximamente, y subrayó la articulación con el gobierno provincial para concretar el proyecto.

En paralelo, se ejecutaron obras clave de desagües pluviales para prevenir anegamientos en el sector oeste de la ciudad, además de un plan de pavimentación de siete cuadras y nuevas intervenciones de cordón cuneta en distintos barrios.

A esto se suman mejoras en la conectividad rural mediante el programa Caminos Productivos, obras de estabilizado urbano, la construcción de dársenas sobre la Ruta Provincial 94 y la incorporación de equipamiento para el área de Obras Públicas.

En materia de espacios públicos, se destacó la renovación integral del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con tecnología LED, y mejoras en el balneario municipal, donde se invirtieron fondos provinciales y municipales para optimizar la infraestructura turística.

Servicios públicos y modernización

El intendente puso en valor el trabajo del área de Servicios Públicos, que cuenta con más de 100 trabajadores, y detalló la ampliación del sistema de recolección de residuos con la incorporación de contenedores, así como la mejora del relleno sanitario.

En iluminación, señaló que el recambio a tecnología LED alcanza cerca del 95% de cobertura en la ciudad, lo que impacta en seguridad y eficiencia energética.

También remarcó la incorporación de maquinaria vial, lo que permite mejorar la respuesta tanto en el ámbito urbano como rural.

Seguridad y ordenamiento urbano

En el plano de la seguridad, Gizzi informó que la ciudad cuenta con 214 cámaras de videovigilancia operativas, integradas en un sistema de monitoreo con fibra óptica propia.

Además, se avanzó en la ampliación del Centro de Monitoreo y en la implementación de operativos conjuntos con la policía, tránsito y Guardia Urbana. También se reforzaron controles vehiculares y acciones para reducir ruidos molestos y conductas indebidas.

En la lucha contra el narcotráfico, destacó la implementación de los “Buzones de la Vida”, que permiten denuncias anónimas y ya derivaron en investigaciones judiciales y operativos positivos.

Política social, salud e inclusión

El área social fue otro de los ejes centrales del discurso. El intendente remarcó la continuidad de programas de asistencia, el trabajo con niñez y adolescencia, y el fortalecimiento de espacios como los Centros de Día.

Se destacó la articulación con la provincia en iniciativas como Santa Fe Nutre y Nueva Oportunidad, así como el sostenimiento del Gabinete Psicopedagógico.

En salud, el municipio mantiene coordinación con el SAMCo y el sistema de emergencias, además de brindar asistencia en traslados, turnos y tratamientos.

En materia de inclusión, se fortalecieron políticas para personas con discapacidad, con el funcionamiento de la Junta Evaluadora y el impulso al Taller Protegido “Ilusiones”, que brinda inserción laboral a 30 operarios.

Ambiente, reciclado y planificación

En el plano ambiental, el programa “Yo Reciclo” alcanzó la recuperación de más de 34.500 kilos de materiales reciclables, además de 45 mil kilos de neumáticos fuera de uso.

También se anunció la creación de un vivero municipal y la continuidad del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial (POAT), una herramienta estratégica para el crecimiento planificado de la ciudad.

Cultura, educación y deporte

El discurso incluyó un amplio repaso de la agenda cultural y deportiva. Entre los eventos destacados se mencionó la Feria Nacional de Artesanos, que convocó a unas 10 mil personas, y la consolidación de múltiples talleres culturales.

En educación, se distribuyeron 90 millones de pesos del Fondo de Asistencia Educativa y se sostuvieron programas de becas, conectividad rural y apoyo escolar.

En deporte, se desarrollaron colonias de vacaciones, competencias locales y talleres que alcanzan a más de 300 vecinos. También se destacó el acompañamiento económico a clubes y la organización de eventos como la Copa Ciudad de Villa Cañás.

Producción y empleo

Finalmente, Gizzi subrayó el trabajo en el área productiva, con acceso a líneas de crédito, programas de empleo y apoyo a emprendedores. La ciudad participó en espacios como el Santa Fe Business Forum y rondas de negocios regionales, fortaleciendo su perfil productivo.

Un mensaje con foco en la continuidad

En el cierre, el intendente ratificó el rumbo de la gestión, con una agenda basada en “hechos, planificación y cercanía con el vecino”, y planteó que, pese al contexto económico adverso, el municipio seguirá avanzando en obras, servicios y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Discurso completo del Intendente