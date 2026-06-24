Villa Cañás: El Concejo tratará proyectos sobre venta ambulante, obras, luminarias y la bandera santafesina

La Orden del Día Nº 674 del Concejo Municipal incluye nueve puntos, entre respuestas remitidas por Intendencia y proyectos presentados por distintos bloques. Entre los expedientes ingresados aparecen una iniciativa sobre venta ambulante, pedidos de informes por Caminos Productivos, luminarias y pavimento, además de una propuesta vinculada a la intervención de la bandera de Santa Fe.

El Concejo Municipal de Villa Cañás dio a conocer la Orden del Día Nº 674, que reúne una serie de notas recibidas, respuestas de Intendencia y proyectos presentados por los bloques legislativos. La agenda parlamentaria incluye temas vinculados al funcionamiento municipal, controles, obras públicas, alumbrado, venta ambulante y símbolos provinciales.

Entre los expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo figura una respuesta a la Minuta de Comunicación Nº 1.142/25, mediante la cual se había solicitado información sobre controles de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. También ingresó una respuesta referida al cumplimiento de la Ordenanza Nº 1.009/14 y otra vinculada a la venta de bienes del Municipio.

Además, Intendencia remitió un proyecto de ordenanza para asignar a la Unidad Fiscal el mismo valor que posee la Unidad Tributaria Municipal, bajo el expediente Nº 898.I.26. Se trata de un punto de carácter administrativo y tributario que deberá ser analizado por el cuerpo legislativo.

Dentro de los proyectos impulsados por los concejales, el Bloque del P.R.O. presentó tres Minutas de Comunicación. Una de ellas solicita informes sobre el Programa Caminos Productivos, mientras que otra pide precisiones sobre la instalación de luminarias en el acceso de Ruta Nº 94 y Avenida 59. El mismo bloque también requirió información sobre las cuadras de pavimento y cordón cuneta ejecutadas durante los años 2025 y 2026.

Uno de los puntos de mayor interés local es el proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de la U.C.R. sobre venta ambulante, identificado bajo el expediente Nº 2.140.C.26. La iniciativa abre el debate sobre la regulación de esta actividad en la ciudad y su eventual impacto en el uso del espacio público, los controles municipales y la convivencia con el comercio formal.

La Orden del Día también incluye un proyecto de ordenanza presentado por la totalidad de los concejales sobre la intervención de la bandera de la provincia de Santa Fe, expediente Nº 2.141.C.26. El tratamiento de este tema aparece en el marco de una agenda institucional que incorpora tanto asuntos de gestión como iniciativas de carácter simbólico.

La sesión contempla además el izamiento de la bandera a cargo de la concejal Melina Mori y el arriado a cargo del concejal Guillermo J. Poli, según consta en el documento difundido por el Concejo Municipal de Villa Cañás.