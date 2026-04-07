Villa Cañás: Bomberos Voluntarios renovaron su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás realizó la Asamblea General Ordinaria en la que se aprobó la memoria y balance del ejercicio 2025 y se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva, quedando definida la nueva conformación institucional para el período 2026.

Durante la asamblea, los asociados participaron del tratamiento de los puntos previstos en el orden del día y se avanzó en la designación de autoridades, además de la incorporación de colaboradores que acompañarán la gestión del cuartel.

Comisión Directiva 2026

La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Norberto Bianconi

Norberto Bianconi Vicepresidente: Horacio Pereyra

Horacio Pereyra Tesorero: Diego Carrizo

Diego Carrizo Protesorero: Mauricio Sangiacomo

Mauricio Sangiacomo Secretaria: Cecilia Medici

Cecilia Medici Prosecretaria: Gisela Crisman

Gisela Crisman 1° Vocal Titular: Luis Caffa

Luis Caffa 2° Vocal Titular: Gabriel Gallo

Gabriel Gallo 3° Vocal Titular: Oscar Montenegro

Oscar Montenegro 4° Vocal Titular: Horacio Poli

Horacio Poli 1° Vocal Suplente: Carlos Abello

Carlos Abello 2° Vocal Suplente: Roque Rodríguez

Roque Rodríguez 3° Vocal Suplente: José Córdoba

José Córdoba 4° Vocal Suplente: Yamila Crisman

Yamila Crisman Síndico Titular: Carlos Gastón

Carlos Gastón Síndico Suplente: Juan Montaner

Colaboradores

También se informó la nómina de colaboradores que acompañarán el trabajo institucional:

Jaqueline Bertoldo

Julieta Arrieta

Néstor Genovart

Carlos Doffi

Valeria Depetri

Mónica Zallio

Malvina Fulcheri

Claudio Catini

Liliana Berton

Antonio Diciano

José Carrizo

La renovación de autoridades y la conformación del equipo de colaboradores refuerzan la estructura organizativa del cuartel, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, la administración de los recursos y el acompañamiento a las tareas operativas que realizan los bomberos voluntarios en la ciudad y la región.