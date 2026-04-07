Villa Cañás: Bomberos Voluntarios renovaron su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás realizó la Asamblea General Ordinaria en la que se aprobó la memoria y balance del ejercicio 2025 y se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva, quedando definida la nueva conformación institucional para el período 2026.
Durante la asamblea, los asociados participaron del tratamiento de los puntos previstos en el orden del día y se avanzó en la designación de autoridades, además de la incorporación de colaboradores que acompañarán la gestión del cuartel.
Comisión Directiva 2026
La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás quedó integrada de la siguiente manera:
- Presidente: Norberto Bianconi
- Vicepresidente: Horacio Pereyra
- Tesorero: Diego Carrizo
- Protesorero: Mauricio Sangiacomo
- Secretaria: Cecilia Medici
- Prosecretaria: Gisela Crisman
- 1° Vocal Titular: Luis Caffa
- 2° Vocal Titular: Gabriel Gallo
- 3° Vocal Titular: Oscar Montenegro
- 4° Vocal Titular: Horacio Poli
- 1° Vocal Suplente: Carlos Abello
- 2° Vocal Suplente: Roque Rodríguez
- 3° Vocal Suplente: José Córdoba
- 4° Vocal Suplente: Yamila Crisman
- Síndico Titular: Carlos Gastón
- Síndico Suplente: Juan Montaner
Colaboradores
También se informó la nómina de colaboradores que acompañarán el trabajo institucional:
- Jaqueline Bertoldo
- Julieta Arrieta
- Néstor Genovart
- Carlos Doffi
- Valeria Depetri
- Mónica Zallio
- Malvina Fulcheri
- Claudio Catini
- Liliana Berton
- Antonio Diciano
- José Carrizo
La renovación de autoridades y la conformación del equipo de colaboradores refuerzan la estructura organizativa del cuartel, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, la administración de los recursos y el acompañamiento a las tareas operativas que realizan los bomberos voluntarios en la ciudad y la región.