Bomberos Voluntarios de Villa Cañás convocan a Asamblea General Ordinaria el 30 de marzo

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el lunes 30 de marzo de 2026 a las 19:00 en el cuartel ubicado en Calle 52 Nº 146 de esa ciudad.

Durante el encuentro se abordarán distintos puntos vinculados al funcionamiento institucional de la entidad, entre ellos la consideración de la memoria y balance del ejercicio anterior y la renovación parcial de la comisión directiva.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el orden del día contempla:

Lectura del acta de la asamblea anterior.

Designación de dos asociados para la firma del acta.

Lectura y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 .

. Renovación parcial de la Comisión Directiva , por finalización de mandatos en los cargos de vicepresidente, tesorero, protesorero, prosecretario, tres vocales titulares, cuatro vocales suplentes, síndico titular y síndico suplente.

La entidad informó además que, en caso de no reunirse el quórum necesario a la hora prevista, la asamblea se realizará una hora después con los asociados presentes, tal como lo establecen las disposiciones estatutarias.

La convocatoria constituye una instancia clave para la vida institucional del cuartel, donde los socios pueden participar en la toma de decisiones administrativas y en la definición de aspectos vinculados al funcionamiento y los recursos del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad.