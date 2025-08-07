Venado Tuerto: Importante avance en el Plan Director de desagües con el inicio del emisario Dimmer

Se puso en marcha la ejecución de un emisario urbano sobre calle Dimmer, incluido en el Plan Director de desagües de la ciudad, tras un proceso licitatorio iniciado en mayo pasado en el cual resultó adjudicada la empresa Dumtrax SRL.

La red pluvial de este emisario tendrá una ejecución proyectada en tres tramos: desde Av. Marcos Ciani (Ruta 8) hasta calle Lascala, en el ingreso a planta industrial por 26 de Abril y en el cruce con República de Irlanda.

Será la continuidad de un conducto donde descargan distintas cuencas urbanas de la zona norte de la ciudad, cuya traza es coincidente con el canal a cielo abierto existente, el cual deberá ser limpiado y perfilado adecuadamente.

El emisario Dimmer aporta sus caudales a la laguna Las Aguadas, cuerpo receptor para el sector noroeste, a través de canales a cielo abierto.

La obra pluvial proyectada se completará con acometidas, cámaras de inspección, sumideros y cabezales; también con la ejecución de cordón cuneta con mejorado granular en toda su extensión en donde se encuentren sectores urbanizados, a fin de optimizar el escurrimiento superficial y las condiciones de circulación vehicular a los frentistas comprendidos en la zona.