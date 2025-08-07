Alivio Fiscal
Separador
Regionales

Venado Tuerto: Importante avance en el Plan Director de desagües con el inicio del emisario Dimmer

Publicado el
Venado Tuerto: Importante avance en el Plan Director de desagües con el inicio del emisario Dimmer

Se puso en marcha la ejecución de un emisario urbano sobre calle Dimmer, incluido en el Plan Director de desagües de la ciudad, tras un proceso licitatorio iniciado en mayo pasado en el cual resultó adjudicada la empresa Dumtrax SRL.

La red pluvial de este emisario tendrá una ejecución proyectada en tres tramos: desde Av. Marcos Ciani (Ruta 8) hasta calle Lascala, en el ingreso a planta industrial por 26 de Abril y en el cruce con República de Irlanda.

Será la continuidad de un conducto donde descargan distintas cuencas urbanas de la zona norte de la ciudad, cuya traza es coincidente con el canal a cielo abierto existente, el cual deberá ser limpiado y perfilado adecuadamente.

El emisario Dimmer aporta sus caudales a la laguna Las Aguadas, cuerpo receptor para el sector noroeste, a través de canales a cielo abierto.

La obra pluvial proyectada se completará con acometidas, cámaras de inspección, sumideros y cabezales; también con la ejecución de cordón cuneta con mejorado granular en toda su extensión en donde se encuentren sectores urbanizados, a fin de optimizar el escurrimiento superficial y las condiciones de circulación vehicular a los frentistas comprendidos en la zona.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.8K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

Quini6
5.8K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.1K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin
5.0K
Nacionales

Nadie lee nada: La columna impaga de Leticia Martin

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.6K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.2K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos
3.1K
Melincué

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela
3.0K
Regionales

Teodelina: Accidente vial en Ruta Provicial 94 en la curva de Varela

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.0K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.5K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Subir