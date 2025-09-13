Venado Tuerto: Fuerza Patria lanzó su campaña con un fuerte llamado a la unidad y a ponerle un freno al Gobierno

El frente Fuerza Patria dio inicio formal a su campaña electoral en un acto realizado en el Club Ciclista Mario Mathieu de Venado Tuerto. La concejal rosarina Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional por el frente Fuerza Patria, pronunció duras críticas contra la gestión nacional y convocó a consolidar la unidad del espacio con el objetivo de frenar «políticas que están devastando el país». La actividad, centrada en escuchar a vecinos y militantes, contó además con la presencia de referentes provinciales y locales.

Durante el encuentro, que reunió a una importante concurrencia, Tepp evaluó la situación política luego de la reciente derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y cuestionó la respuesta del Gobierno nacional. «Esa misma noche, el Presidente dijo ‘acepto la derrota, pero voy a profundizar el rumbo’ y en ningún momento admitió que había un mensaje distinto de la población. Por eso, los comicios de octubre servirán para ratificar la necesidad de quienes quieran poner un freno a este gobierno cruel y corrupto y decirles que tienen en Fuerza Patria el compromiso para hacerlo», sostuvo la dirigente.

La presentación del frente tuvo un marcado énfasis en la unidad del peronismo y sus aliados. Además de Tepp, participaron Agustín Rossi (segundo en la lista) y Oscar “Cachi” Martínez (cuarto), así como el intendente de Pérez Pablo Corsalini (sexto), el referente de Ciudad Futura Juan Monteverde y dirigentes y militantes de distintas localidades de la región. Según los organizadores, el formato incluyó una asamblea ciudadana, tradición propia de Ciudad Futura, fuerza que se integró al frente provincial.

Tepp apeló especialmente a los jóvenes y lanzó un llamado a recuperar espacios de encuentro frente a lo que definió como individualismo creciente. «Hoy, la principal tarea de ellos debería pasar por hallar ámbitos de encuentro. Cada uno piensa que la problemática es individual y vivimos en un sistema que nos impone mayores estándares para obtener el éxito o la felicidad, pero cada vez nos da menos herramientas», afirmó. «Esto genera angustia y frustración en los jóvenes y, una vez más, la única herramienta es la organización, el encuentro y salir del individualismo y la soledad que los lleva al aislamiento e incluso al suicidio», agregó.

La candidata subrayó además la tradición de militancia juvenil en Fuerza Patria: «En Fuerza Patria hay una experiencia acumulada de juventudes que la lucharon antes y también la pasaron muy difícil, como los años de la dictadura o la crisis del 2000, y siempre nuestro pueblo salió adelante encontrando en la organización colectiva las herramientas para mirar al futuro», dijo, e invitó a la participación política.

La «estafa» electoral

En su intervención, Tepp cuestionó también a la lista de Provincias Unidas, según la dirigente, «la lista del gobernador Pullaro, que hoy intenta aparecer como opositora, no es más que una estafa electoral: la cabeza de esa lista es Gisela Scaglia, presidente del PRO santafesino, el partido que acompañó en el Congrero todos los proyectos de La Libertad Avanza», sostuvo Tepp, sumando así un reproche público sobre la coherencia de otras fuerzas que compiten en la provincia.

Apelando a la «amistad» entre la sociedad y la política, Agustín Rossi señaló por su parte que es necesario recuperar la credibilidad ciudadana: «Tenemos la obligación de amigar a la sociedad con la política, que ha sido descalificada fuertemente durante todo este tiempo. Tenemos que hacer la autocrítica que los políticos a veces hemos dado motivos como para que sea desprestigiada, pero transmitirle al conjunto de los santafesinos que la política sigue siendo la única herramienta que tienen los pueblos para producir las transformaciones sociales», afirmó. Rossi concluyó con un llamado a la movilización electoral: «Si estás enojado con Milei, la solución no es quedarte en tu casa, sino venir y votar alguna de las listas opositoras, y claramente la que mejor expresa ese modelo opositor al gobierno es la lista de Fuerza Patria».

Compromisos legislativos

Para cerrar su intervención, Tepp ratificó el compromiso del frente de defender derechos adquiridos desde la Cámara de Diputados, mencionando en forma expresa el acceso a la salud pública, la moratoria previsional y la universidad pública como ejes prioritarios de su agenda legislativa. La dirigente enfatizó que la unidad del frente responde a la convicción de que «eran mucho más las coincidencias y los puntos en común que las diferencias» frente a las políticas nacionales vigentes.

La actividad en Venado Tuerto constituyó el lanzamiento formal de la campaña provincial de Fuerza Patria, que los organizadores esperan se traduzca en un desempeño competitivo en las elecciones de octubre.