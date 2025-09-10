Venado Tuerto: Entra en su etapa final la obra de la nueva Escuela Nº 238

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó los avances en la construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 238 de Venado Tuerto, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que hoy registra un 67,76% de ejecución acumulada al mes de agosto de 2025. Esto se da gracias al respaldo del Gobierno de Santa Fe y al ministro de obras públicas Lisandro Enrico, quien tomó el compromiso a poco de asumir.

“Durante muchos años esta escuela fue una promesa incumplida. Diferentes gobiernos anunciaron su finalización, pero nunca se concretó. Hoy, gracias a la decisión del Gobierno de la Provincia de hacerse cargo de un proyecto que era de Nación, estamos viendo cómo la obra entra en su etapa final”, remarcó la legisladora.

Di Gregorio aclaró que en el último mes se concluyó la colocación de aberturas de aluminio y puertas placas interiores, se impermeabilizó la azotea con membrana asfáltica y pintura acrílica, y se finalizaron las veredas perimetrales de hormigón raspinado. También se completaron los zócalos graníticos y revoques finos, se instalaron bicicleteros, se aplicó revestimiento acrílico en fachadas, se pulieron pisos graníticos y comenzó el cableado eléctrico, armado de tableros y la pintura interior con látex.

Actualmente se está avanzando con la terminación de desagües pluviales, la instalación de sanitarios, bebederos, muebles y mesadas. Además, se colocarán luminarias, rejas, mástil y baranda en la rampa de ingreso, y se continuará con los trabajos de pintura, pulido de pisos y parquización. También está prevista la provisión de equipamiento como termotanques, cocina industrial, pizarrones, percheros y frisos.

“Ya falta muy poco para que la Escuela 238 pueda tener su edificio propio. Estamos convencidos de que en 2026 los alumnos podrán iniciar allí el ciclo lectivo. Es una gran noticia para Venado Tuerto y un acto de justicia con esta comunidad educativa que esperó tantos años”, valoró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.