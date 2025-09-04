Venado Tuerto: El municipio comienza a sanear las primeras hectáreas del basural

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Kovacevich, anunciaron el inicio del saneamiento de las primeras dos hectáreas y media del basural a cielo abierto, un hito que marca un cambio profundo en la historia ambiental de la ciudad.

“Que empecemos a sanear las primeras dos hectáreas y media es un logro de todos los venadenses. En ese predio antes había basura y ahora están las máquinas trabajando. Es el resultado del esfuerzo de cada vecino que todos los lunes y jueves saca sus residuos reciclables, y el compromiso de los trabajadores municipales. Es un momento trascendental”, destacó Chiarella, al remarcar la importancia del trabajo colectivo detrás de esta transformación.

Por su parte Kovacevich, especificó que se van a hacer obras en el predio como la colocación de chimeneas de gaseo, nivelado de terreno, cortina forestal y cama fértil sobre la superficie.

Durante décadas, el basural representó uno de los mayores pasivos ambientales de Venado Tuerto. “Gracias al trabajo sostenido del Municipio, estamos avanzando en su saneamiento”, valoró Kovacevich.

“Todo el trabajo que venimos impulsando nos permitió reducir de manera concreta la cantidad de desperdicios que llegan al vertedero. Actualmente más de 1700 toneladas de residuos dejaron de venir al basural y ahora se procesan en la planta”, explicó el funcionario.

Finalmente, el intendente apuntó: “Hay que seguir reciclando. Venado Tuerto deja atrás la resignación de convivir con un basural y abre el camino hacia un desarrollo urbano más sustentable”, enfatizó Chiarella.