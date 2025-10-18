Venado Tuerto: Contundente apoyo a Gisela Scaglia de Pullaro, Enrico y Chiarella en el estadio Olimpia

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, el espacio Provincias Unidas realizó su acto de cierre de campaña en el estadio de Olimpia de Venado Tuerto, que se colmó de vecinos llegados de distintas localidades del departamento General López.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional Gisela Scaglia; junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente Leonel Chiarella; la presidente de la Cámara de Diputados, Clara García; legisladores y funcionarios provinciales, regionales y locales; intendentes y presidentes comunales de todo el sur santafesino. Fue una noche de respaldo y convicción en torno a un proyecto político que impulsa una agenda federal, productiva y con fuerte anclaje en el interior santafesino.

En sintonía para el desarrollo

“Como ciudad estamos creciendo con muchas obras en conjunto con el Gobierno de Santa Fe. Tenemos que seguir por este camino, defendiendo nuestra ciudad y nuestra provincia. Por eso, el domingo 26 de octubre, Gisela Scaglia es nuestra candidata a diputada nacional”, afirmó en primer lugar el intendente Leonel Chiarella.

“El modelo que representa Santa Fe es el de la eficiencia del Estado, las cuentas ordenadas y más de 1800 obras en marcha, sin una sola sospecha de corrupción”, enfatizó. “En municipios y comunas tenemos ese mismo espíritu de gestión, y eso nos permite decirle a los santafesinos que Gisela Scaglia es la opción de un modelo distinto: ni el kirchnerismo ni la Libertad Avanza, sino el modelo que lidera Maximiliano Pullaro”, remarcó el mandatario.

La presidente de la Cámara de Diputados, Clara García, destacó la fuerza del espacio y el liderazgo que lo representa: “Tenemos una lista encabezada por una mujer, la mejor vicegobernadora del mundo, que deja todo y pone el pecho donde se debe”.

En un mensaje cargado de convicción, García aseveró: “No queremos volver jamás a la corrupción kirchnerista; hay que levantar la voz con respeto y con convicción”. Además, subrayó que el espacio “no tiene nada para ocultar” y que se caracteriza por “mostrar lo que somos: el modelo de la obra pública transparente, de la gente que pone lo mejor, que abraza, que camina la calle como cualquiera”.

Y añadió: “Desde este espacio nacional, Santa Fe no solo va a elegir a los mejores diputados, sino también el futuro de la Argentina”.

A su turno, el ministro Enrico, indicó: “Nuestra propuesta la representa Gisela Scaglia en el Congreso de la Nación. El próximo 26 de octubre hay que votar con convicción y con fe a la ‘U’ en el cuarto oscuro”, pidió Enrico. Y agregó: “Gisela es santafesina, del interior, y parte de nuestro equipo. Necesitamos que a esta provincia la defiendan los mejores diputados. Lo que se define es muy importante para todos los santafesinos”.

Defender lo nuestro

El gobernador Maximiliano Pullaro, fue contundente: “Al futuro hay que producirlo, y acá sabemos cómo. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos, que la provincia que nos merecemos es posible y depende de nosotros hacerla realidad”, sostuvo.

Seguidamente, convocó a militar “en las redes, casa por casa, hablando con todos, contando lo que hicimos en la provincia invencible de Santa Fe” y que el próximo domingo 26 de octubre “votemos a Gisela Scaglia para defender a los santafesinos en el Congreso Nacional, no a los candidatos de Karina Milei ni de Cristina Kirchner, no al ‘Chivo’ Rossi”. “Gisela va a defender a Santa Fe, a los que producimos y trabajamos todos los días”, remarcó Pullaro.

Finalmente, Gisela Scaglia agradeció el acompañamiento y la fuerza del interior santafesino: “Con Maximiliano Pullaro y todos los santafesinos que cada día se levantan a poner el hombro, vamos a defender lo nuestro. Este camino que empezamos juntos hace dos años no tiene que parar”, valoró.

“Tenemos que ir a defender al Congreso Nacional lo que hicimos hasta acá, cuidar a nuestra provincia, a nuestra tierra productiva y a nuestra invencible Santa Fe. Necesitamos que la voz de nuestra provincia se escuche fuerte en la Nación”, concluyó Scaglia.