Teodelina abre la convocatoria para el 34º Encuentro Interprovincial de Teatro

La nueva edición se realizará los días 14, 15 y 16 de agosto. Los elencos interesados podrán inscribirse hasta el 13 de julio. Este año, el encuentro rendirá homenaje a la trayectoria del Grupo “Carlos Gaggeri”.

Teodelina volverá a convertirse en punto de encuentro para las artes escénicas de la región con la realización del 34º Encuentro Interprovincial de Teatro, una propuesta cultural que desde hace más de tres décadas sostiene el vínculo entre el teatro independiente, la comunidad y los espacios de formación artística del sur santafesino.

La nueva edición se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto y ya tiene abierta la convocatoria para grupos teatrales interesados en formar parte de la programación oficial. Los elencos podrán inscribirse hasta el 13 de julio, en el marco de una selección que estará a cargo de un Comité Evaluador integrado por especialistas de distintas disciplinas y representantes del área de Cultura local.

El encuentro es organizado por el Grupo de Teatreros Locales junto al área de Cultura y Educación del Gobierno de Teodelina, y este año tendrá un valor simbólico especial: la edición rendirá homenaje a la trayectoria del Grupo “Carlos Gaggeri”, una referencia histórica de la actividad teatral de la localidad.

Una cita cultural con identidad regional

El Encuentro Interprovincial de Teatro se consolidó como una de las propuestas culturales más representativas de Teodelina. No se trata solamente de una grilla de funciones, sino de un espacio donde confluyen artistas, espectadores, grupos independientes, instituciones y vecinos que, durante tres jornadas, participan de una experiencia vinculada a la creación escénica y al intercambio cultural.

Las funciones de esta edición tendrán lugar en dos espacios emblemáticos de la localidad: la Sala “Horacio Caimi” del Complejo Cultural J. G. Martín y la sala “Club de los Abuelos”. Allí se presentarán las obras seleccionadas, con una programación que será definida una vez finalizado el proceso de inscripción y evaluación.

La organización informará con antelación a cada elenco seleccionado el día, el horario y la sala asignada para su presentación. De esta manera, se avanzará luego en el armado definitivo de la grilla, que reunirá propuestas teatrales provenientes de distintos puntos de la región y de otras provincias.

Cómo será la selección de obras

Los grupos interesados deberán completar la solicitud de inscripción a través de un formulario online antes del 13 de julio. Una vez cerrada la convocatoria, el Comité Evaluador analizará las propuestas recibidas y definirá cuáles formarán parte de la programación oficial del encuentro.

Desde la organización remarcaron la importancia de que cada grupo designe a un representante para coordinar detalles vinculados al arribo, la ubicación y la participación dentro de la localidad. También se solicita respetar las consignas establecidas para facilitar la difusión de las obras y la organización general del evento.

El objetivo es garantizar una programación ordenada, diversa y representativa de la actividad teatral independiente, manteniendo el espíritu que caracteriza al encuentro: una combinación de circulación artística, participación comunitaria y reconocimiento a quienes sostienen la escena cultural desde el territorio.

Beneficios para los elencos participantes

Con el propósito de fomentar la participación y acompañar a los grupos teatrales, la organización dispuso una serie de beneficios económicos y logísticos para los elencos seleccionados.

Los grupos participantes recibirán el 70% de la recaudación de su función, previo descuento correspondiente a Argentores. Además, para equiparar las condiciones entre las distintas obras presentadas durante cada jornada, al finalizar el día se sumarán las recaudaciones y se dividirán en partes iguales entre los elencos que hayan actuado.

La organización también prevé alojamiento y cena sin cargo durante la jornada en que cada grupo represente su espectáculo. A su vez, se entregarán vales de combustible según la distancia de origen de cada elenco, con el objetivo de aliviar parte de los costos de traslado.

Este esquema busca reconocer el trabajo de los artistas y, al mismo tiempo, garantizar que el factor económico no sea una barrera para la participación de grupos provenientes de distintas localidades.

Un homenaje a la trayectoria teatral local

La edición 2026 estará atravesada por el homenaje al Grupo “Carlos Gaggeri”, una referencia del teatro teodelinense y de la historia cultural de la localidad. El reconocimiento refuerza el carácter identitario del encuentro, que no solo convoca a elencos de la región, sino que también pone en valor la memoria de quienes construyeron y sostuvieron la actividad teatral en Teodelina.

En ese sentido, el encuentro vuelve a presentarse como una política cultural con fuerte anclaje comunitario. La continuidad de esta propuesta permite sostener escenarios abiertos, promover la circulación de obras y fortalecer el vínculo entre artistas y público.

Para una localidad del sur santafesino, mantener un encuentro interprovincial durante 34 ediciones representa también una forma de defender la cultura como espacio de participación, encuentro y construcción colectiva.

Inscripción y consultas

Los elencos interesados en participar deberán completar la inscripción antes del 13 de julio. Para consultas, envío de material o mayor información, la organización difundió los siguientes contactos: Julián Campi (3462 51 33 43), Patricio Martínez (3462 62 82 36), José Caramaschi (3462 59 03 98) y la Dirección de Cultura de Teodelina (3462 55 29 85).

La grilla definitiva será comunicada una vez concluida la etapa de evaluación y selección de obras. Desde entonces, Teodelina comenzará a transitar la cuenta regresiva hacia una nueva edición de una de sus celebraciones culturales más esperadas.