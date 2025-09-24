Santa Isabel: Confirmaron en segunda instancia la prisión perpetua al autor del femicidio vinculado de Federico Landriel 

El condenado es Juan José Ángel Domínguez, de 41 años, quien cometió el delito con el fin de causarle sufrimiento a una mujer, quien era su expareja y al momento del ilícito mantenía una relación con la víctima fatal.

Un tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad la condena a prisión perpetua impuesta a Juan José Ángel Domínguez como autor del femicidio vinculado de Federico Landriel cometido en 2020 en Santa Isabel (departamento General López).

Los camaristas que ratificaron la sentencia son Daniel José Curik (presidente del tribunal), Juan Pablo Lavini Rosset y Gustavo Alfredo Salvador. El fallo de primera instancia había sido dispuesto en el marco de un juicio oral desarrollado en diciembre del año pasado y la abogada defensora del condenado había presentado un recurso de apelación. Por su parte, los jueces de la Alzada rechazaron todos los agravios de la Defensa, avalaron la postura de la Fiscalía y confirmaron la pena.

La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el juicio oral y en la audiencia de apelación.

La funcionaria valoró la confirmación de la condena impuesta a Domínguez en el juicio oral. «El condenado llevó a cabo su accionar delictivo con el fin de provocarle sufrimiento a una mujer con la cual habían sido pareja», explicó y agregó que «a su vez, ella era la actual pareja de la víctima fatal».

Florit precisó que «los magistrados que revisaron el fallo recurrido estuvieron de acuerdo con la calificación penal del hecho ilícitos y manifestaron que el monto de la pena impuesta es proporcional a su conducta delictiva». En este sentido, resaltó que «también tuvieron en cuenta que el delito fue cometido con un arma de fuego, la extensión del daño causado y el dolor que el hecho provocó en las personas cercanas a las víctimas».

«El tribunal sostuvo que los motivos que llevaron a Domínguez a delinquir se asentaron en conceptos atávicos, misóginos y patriarcales», planteó la fiscal y argumentó que «a ello se sumó el total desprecio por una vida humana que instrumentalizó para lograr dolor en su víctima mortal».

Arma de fuego

El hecho ilícito fue cometido el viernes 29 de mayo de 2020 alrededor de las 5:30 de la mañana. Florit indicó que «Landriel iba a su trabajo en bicicleta cuando el condenado lo atacó con un arma de fuego en calle Francia, en dirección a la ruta provincial número 94», y subrayó que «la víctima recibió un disparo en la cabeza y quedó tendido en el suelo».

La fiscal señaló que «minutos más tarde, una conocida de Landriel encontró el cuerpo en la vía pública y se comunicó con la central de emergencias local porque creía que el hombre agredido estaba desvanecido». En tal sentido, afirmó que «bomberos de Santa Isabel trasladaron el cuerpo ya sin vida a un centro de salud, donde se constató que el cadáver tenía marcas características del impacto de un proyectil, por lo que se informó la situación tanto a la policía como al MPA».

«Con el avance de la investigación, se logró determinar el móvil del ataque», manifestó Florit. «Durante los días previos al hecho, el condenado había hostigado a su expareja en reiteradas oportunidades», aseveró. «En un contexto de violencia de género, la había instado a ‘volver’ con él y también le había dicho que ‘si no era de él, no iba a ser de nadie'», remarcó.

Calificaciones penales

La condena impuesta a Domínguez en el juicio oral y ahora confirmada en segunda instancia fue por la autoría del delito de homicidio calificado (por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego y por tratarse de un homicidio transversal por femicidio vinculado –es decir, cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que había mantenido una relación de pareja).

Fuente: Prensa MPA