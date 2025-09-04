San Francisco: Se realizó el llamado a licitación para el acceso asfaltado de la Ruta 7s

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, confirmó que el Gobierno de Santa Fe, a través de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, oficializó mediante el Decreto Nº 2260/25 la apertura de la licitación para la construcción del acceso asfaltado a San Francisco, un proyecto largamente esperado por la localidad y toda la región. El llamado se realiza a través de la web oficial www.santafe.gov.ar y estará abierto hasta el próximo 10 de octubre.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó que este paso “es otro avance fundamental para concretar un sueño que la comunidad espera desde hace décadas y gracias a las incansables gestiones del presidente comunal Ignacio Freytes hoy está más cerca”. Además, recordó que gracias a la Ley de Conectividad 100×100 y a la Ley de Contribución de Mejoras –aprobadas en 2023 y 2024– fue posible impulsar esta obra que apunta a garantizar accesos asfaltados para todas las localidades de Santa Fe.

Apoyo

Di Gregorio recordó que casi el 90% de los frentistas acompañó la obra tras el cierre del Registro de Oposición. Solo 24 vecinos y 5 empresas expresaron su rechazo, mientras que 601 contribuyentes manifestaron su apoyo al proyecto.

“Este logro es posible porque actualizamos la normativa de Contribución de Mejoras para que sea aplicable y justa. Y los vecinos la respaldaron con un acompañamiento masivo”, valoró Di Gregorio.

Finalmente, la senadora expresó: “Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de un gobierno provincial presente, un gobierno que llega con programas, pero sobre todo con obras a cada rincón de la provincia. Por eso agradecemos al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico. Hoy estamos muy cerca de concretar el acceso asfaltado para San Francisco, el único pueblo del departamento General López que aún no contaba con este beneficio”, completó Leticia Di Gregorio.

Características

El proyecto prevé la pavimentación con asfalto de 19,8 kilómetros de la ruta 7S, con un ancho de calzada de 7,30 metros y un ancho de camino de 30 metros. La obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses e incluye iluminación en el ingreso urbano a San Francisco.

La inversión total será de $20.910 millones. La Provincia de Santa Fe aportará el 70% ($14.616 millones), la Municipalidad de Venado Tuerto $2.343 millones, la Comuna de San Francisco $60 millones y los propietarios rurales –a través del sistema de Contribución de Mejoras– el 18,6%, equivalente a $3.873 millones.

Decreto Nº 2260/25