Rufino: La Diputada Castellani recorre empresas familiares y destaca la importancia del Sector Productivo

La diputada Fernanda Castellani visitó las empresas familiares Indio Solo y Cilos Transporte, ubicadas en Rufino, y se reunió con sus propietarios.

Durante la visita, compartieron su experiencia y la realidad del sector, destacando el esfuerzo y compromiso que dedican día a día al trabajo en el campo y la generación de empleo.

La diputada destacó la importancia de escuchar a los productores para impulsar proyectos que acompañen y fortalezcan el motor productivo de la provincia. «Escuchar a nuestros productores es clave para seguir impulsando proyectos que acompañen al campo y fortalezcan el motor productivo de nuestra provincia», afirmó Castellani.

La legisladora reafirmó su compromiso con el sector y su trabajo para promover el desarrollo productivo en la región.