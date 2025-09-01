Fuego
Separador
Regionales

Rápida respuesta de la EPE ante el temporal que azotó a la provincia

Publicado el
Rápida respuesta de la EPE ante el temporal que azotó a la provincia

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que durante el día sábado y domingo el temporal que azotó a la provincia de Santa Fe generó desperfectos y daños en la líneas de más de 15 localidades afectando el servicio eléctrico, que pudo restablecerse rápidamente a pesar de los anegamientos.

“Hemos relevado los trabajos realizados en el centro-sur de la provincia y estamos muy satisfechos con la respuesta de la empresa en todos los casos; respuestas rápidas aunque los caminos estaban anegados, ya que en algunas localidades tuvimos casi 300 mm de agua en 24 horas y pudimos dar respuesta y mantener el servicio eléctrico sin tantos inconvenientes”, remarcó la presidenta Anahí Rodríguez.

En este sentido continuó: “Declaramos contingencia en el sur de la provincia para poder dejar el servicio en condiciones y a pesar del clima todas las cuadrillas EPE han respondido con compromiso y profesionalismo”.

Las localidades afectadas en las que se realizaron trabajos de recambio de postes derribados por los fuertes vientos, cambio de protecciones, reparación de conductores cortados y puesta en servicio de líneas por árboles o ramas caídas fueron: Lucio V. López, Funes, Roldán, Zavalla, Puerto San Martín, Pujato, Gral. Lagos, San Carlos, Cayastá, Matilde, Esperanza, Recreo, San Javier, Venado Tuerto e Ibarlucea.

Esta respuesta de la EPE a todas las acciones que el Gobierno puso en marcha desde que se anticipó el caudal de agua que iba a precipitar este fin de semana y una vez sucedido, que incluyeron intervenciones de la Secretaría de Protección Civil, de los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano, Salud; y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por otra parte es de destacar el funcionamiento de las obras de canalización y desagües, que el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante desde el inicio de la gestión en las zonas afectadas y en el resto de la provincia.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.3K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.2K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

6.0K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.7K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Subir