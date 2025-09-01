Rápida respuesta de la EPE ante el temporal que azotó a la provincia

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que durante el día sábado y domingo el temporal que azotó a la provincia de Santa Fe generó desperfectos y daños en la líneas de más de 15 localidades afectando el servicio eléctrico, que pudo restablecerse rápidamente a pesar de los anegamientos.

“Hemos relevado los trabajos realizados en el centro-sur de la provincia y estamos muy satisfechos con la respuesta de la empresa en todos los casos; respuestas rápidas aunque los caminos estaban anegados, ya que en algunas localidades tuvimos casi 300 mm de agua en 24 horas y pudimos dar respuesta y mantener el servicio eléctrico sin tantos inconvenientes”, remarcó la presidenta Anahí Rodríguez.

En este sentido continuó: “Declaramos contingencia en el sur de la provincia para poder dejar el servicio en condiciones y a pesar del clima todas las cuadrillas EPE han respondido con compromiso y profesionalismo”.

Las localidades afectadas en las que se realizaron trabajos de recambio de postes derribados por los fuertes vientos, cambio de protecciones, reparación de conductores cortados y puesta en servicio de líneas por árboles o ramas caídas fueron: Lucio V. López, Funes, Roldán, Zavalla, Puerto San Martín, Pujato, Gral. Lagos, San Carlos, Cayastá, Matilde, Esperanza, Recreo, San Javier, Venado Tuerto e Ibarlucea.

Esta respuesta de la EPE a todas las acciones que el Gobierno puso en marcha desde que se anticipó el caudal de agua que iba a precipitar este fin de semana y una vez sucedido, que incluyeron intervenciones de la Secretaría de Protección Civil, de los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano, Salud; y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por otra parte es de destacar el funcionamiento de las obras de canalización y desagües, que el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante desde el inicio de la gestión en las zonas afectadas y en el resto de la provincia.